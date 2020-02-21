Жители Бурятии стали чаще брать кредиты

На потребительские цели в 2019 году банки республики выдали 72 млрд рублей





В 2019 году в Бурятии население заняло у банков на 17% больше, чем в 2018 году. Объем обязательств по таким кредитам по состоянию на 1 января 2020 года вырос до 98 млрд рублей (на 15%). При этом снизился уровень просроченной задолженности (6% против 8% годом ранее).

Что касается вкладов, на депозитных счетах в банках Бурятии хранится 84 млрд рублей – на 13% больше, чем годом ранее (по состоянию на 1 января 2019 года на вкладах хранилось 74 млрд. рублей).

В общем объеме средств, привлеченных банками от жителей и компаний, средства населения занимают почти 80%.

Растет в республике и использование дебетовых и кредитных карт – в прошлом году с их помощью было оплачено 165 млн покупок, что на 30; больше, чем в 2018. Объем таких операций вырос на четверть – до 105 млрд. рублей.



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