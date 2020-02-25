В Бурятии все жилье строится на деньги населения

При этом объем ввода жилья падает





В январе 2020 года в Бурятии введены в эксплуатацию 92 жилых дома (квартиры) с учетом домов, построенных на участках, предназначенных для ведения садоводства. Их общая площадь составила 8,4 тыс. кв. метра, сообщает Бурятстат.

Без учета жилых домов, построенных на участках для садоводства, ввод жилья составил 6,6 тыс. кв. метра общей площади и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 4,8%.При этом весь объем введенного в республике жилья построен населением за счет собственных и заемных средств, отметили в ведомстве.Среди муниципальных образований республики в жилищном строительстве лидируют Улан-Удэ, где было введено 37,5% жилья, Иволгинский (12,8%), Заиграевский (10,9%) и Кабанский (8,8%) районы.Фото: «Номер один»