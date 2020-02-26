26.02.2020
Конкурсы социальных проектов «Бурятзолото» отметили престижной наградой

Конкурсы социальных проектов «Бурятзолото» отметили престижной наградой

За пять лет проведения конкурса реализовано 108 проектов

Конкурсы социальных проектов «Добывая лучшее будущее» ПАО «Бурятзолото» (входит в международную золотодобывающую компанию Nordgold) получили премию в области цифровых коммуникаций «Digital Communications AWARDS-2020», сообщили в пресс-службе компании.

Конкурсы социальных проектов «Добывая лучшее будущее», реализованный компанией в 2019 году в Бурятии, победил в номинации «Digital-проекты и стратегии / корпоративная социальная ответственность». Организаторами премии «Digital Communications AWARDS» являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский Дом «МедиаБизнес», при поддержке журнала «Новости СМИ».

«Эта престижная награда не только подчеркивает актуальность наших проектов, но и позволяет привлечь внимание общества к инициативам, которые реализуют люди, живущие в отдаленных регионах России, при поддержке Nordgold. Это повышает значимость вложенного в проекты труда, обеспечивает общественное признание участвующих в них людей», - отметила руководитель управления по связям с общественностью Nordgold Ольга Ульева.


Отметим, что также конкурс социальных проектов «Добывая лучшее будущее» проводятся компанией Nordgold в Бурятии и Амурской области. Конкурсы призваны поддержать идеи жителей северных территорий этих регионов в решении важных социальных проблем. За пять лет проведения конкурса реализовано 108 проектов на общую сумму 5,5 млн рублей.

Основные направления поддержки: развитие дополнительного образования детей, возрождение забытых ремесел и традиций, решение экологических проблем и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья.

Компания благодарит за поддержку конкурса «Добывая лучшее будущее» администрации Муйского и Окинского районов Бурятии, Тындинского и Сковородинского районов Амурской области, а также Министерство природных ресурсов РБ, бурятскую региональную общественную организацию развития гражданских инициатив «Клуб Фирн» и амурскую региональную общественную организацию «Гражданская инициатива». Отдельная благодарность всем активистам, принявшим участие в конкурсе.

Бурятзолото
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