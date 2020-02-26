Конкурсы социальных проектов «Бурятзолото» отметили престижной наградой

За пять лет проведения конкурса реализовано 108 проектов





Конкурсы социальных проектов «Добывая лучшее будущее» ПАО «Бурятзолото» (входит в международную золотодобывающую компанию Nordgold) получили премию в области цифровых коммуникаций «Digital Communications AWARDS-2020», сообщили в пресс-службе компании.

Конкурсы социальных проектов «Добывая лучшее будущее», реализованный компанией в 2019 году в Бурятии, победил в номинации «Digital-проекты и стратегии / корпоративная социальная ответственность». Организаторами премии «Digital Communications AWARDS» являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский Дом «МедиаБизнес», при поддержке журнала «Новости СМИ».

«Эта престижная награда не только подчеркивает актуальность наших проектов, но и позволяет привлечь внимание общества к инициативам, которые реализуют люди, живущие в отдаленных регионах России, при поддержке Nordgold. Это повышает значимость вложенного в проекты труда, обеспечивает общественное признание участвующих в них людей», - отметила руководитель управления по связям с общественностью Nordgold Ольга Ульева.





Отметим, что также конкурс социальных проектов «Добывая лучшее будущее» проводятся компанией Nordgold в Бурятии и Амурской области. Конкурсы призваны поддержать идеи жителей северных территорий этих регионов в решении важных социальных проблем. За пять лет проведения конкурса реализовано 108 проектов на общую сумму 5,5 млн рублей.Основные направления поддержки: развитие дополнительного образования детей, возрождение забытых ремесел и традиций, решение экологических проблем и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья.Компания благодарит за поддержку конкурса «Добывая лучшее будущее» администрации Муйского и Окинского районов Бурятии, Тындинского и Сковородинского районов Амурской области, а также Министерство природных ресурсов РБ, бурятскую региональную общественную организацию развития гражданских инициатив «Клуб Фирн» и амурскую региональную общественную организацию «Гражданская инициатива». Отдельная благодарность всем активистам, принявшим участие в конкурсе.