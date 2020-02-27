Гормолзаводу в Улан-Удэ пока не удалось запустить производство

Вместо молочного сырья фермеры завалили предприятие судебными исками





Улан-удэнскому молокозаводу так и не удалось запустить производство после почти трехмесячного вынужденного перерыва. Вызванного плохим управлением, ставкой на разбавление сухого молока, разочарованием покупателей и накопленной критической массой долгов. Однако после прихода на предприятие нового инвестора сообщено, что первая молочная продукция поступит на прилавки накануне праздника Белого месяца (Сагаалган). Но вместо молока поступили массовые судебные иски от его поставщиков, которые с прошлого года не могут добиться возврата долгов за сырье.

Так, по словам советника главы Бурятии Алдара Бадмаева, «на сегодняшний день одной из главных задач становится максимальная загрузка мощностей завода, а это возможно лишь при бесперебойной поставке качественного сырья у крупных и проверенных поставщиков».







Напомним, на прошлой неделе было объявлено о заходе на предбанкротный гормолзавод (ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии») улан-удэнских «птичников». Как сообщил сопровождающий проект экономический советник главы Бурятии Алдар Бадмаев, новый собственник гормолзавода в лице менеджмента ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» «намерен вложить в возобновление молочного производства порядка 80 млн рублей». Тогда же состоялись переговоры с кредиторами предприятия - Гарантийным фондом РБ, энергетиками и налоговиками, завершившиеся реструктуризацией задолженности. Инвестор погасил долги по заработной плате и начал подготовку и настройку технологического оборудования, ведь оборудование весьма сложное - просто кнопку «пуск» здесь не нажмешь. А генеральным директором молокозавода стал собственник ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика» Доржи Абзаев.Также было заявлено, что первая партия молочной продукции под брендом «Сделано в Бурятии» поступит на прилавки города и республики перед праздником Белого месяца. Однако на заводе что-то пошло не так, и сроки запуска пришлось отложить. Говорилось о том, что подвели энергетики, которые слишком долго запитывали остановленные цеха. Кроме того, по некоторым признакам, гормолзавод столкнулся с жесточайшим бойкотом со стороны поставщиков сырья.- Абзаев пробовал договориться о новых поставках молока, заверив, что рассчитается со всеми, но доверия к новому собственнику нет, поскольку старые многомилионные долги, заработанные прежним руководством, повесили на ОАО «Молоко» (одну из структур гормолзавода. - Прим. ред.), и их нам уже не вернуть, - говорит один из фермеров республики.По словам источника, покупка переработчика молока напоминает ему бессмысленное приобретение емкости для варки бууз, когда нет ни теста, ни мяса.- В Бурятии сегодня нет молока, вернее, есть, но очень мало, и почти все оно идет на переработку в фермерское молоко, творог и сметану своими хозяйствами, - говорит он. - Остатки скупаются иркутянами, а то, что не удалось продать, спаивается молодняку.Как уверяет фермер, проект закупки молочного стада со сдачей молока на сторону на переработку окупается в среднем за восемь лет. Если же фермер параллельно приобретает мини-цех по пастеризации и упаковке молока в ту же сметану, творог и сливки, то сроки окупаемости сокращаются до трех лет.- Смысл нам горбатиться на чужого дядю, поставляя ему за копейки сырье, да еще с риском, что тебя кинут, когда сами можем легко перерабатывать свое молоко и получать куда большую прибыль, - говорит он. - И молокозавод местного молока не дождется.Именно поэтому, по некоторым сведениям, улан-удэнский молокозавод планирует закупать сырье у СХ ПАО «Белореченское» - лидера по производству сырого молока в Иркутской области. Это вписывается и в новую стратегию предприятия.Помимо нежелания местных фермеров поставлять сырье, последние начали забрасывать новых собственников предприятия судебными исками.Причем едва стало известно, что ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» поменяло собственников, и уже за 18 февраля в Арбитражный суд РБ поступило восемь исков от различных организаций. В основном это фермеры и торговые сети. Суммы претензий небольшие - от 200 тыс. рублей до 1,3 млн рублей, но в сложении это не сулит ничего хорошего встающему на ноги предприятию.Сложилось впечатление, что когда молокозавод лежал на боку, то он никого не интересовал. Но как только стало известно, что на предприятие пошли деньги, за ними сразу же выстроилась очередь.Причем Алдар Бадмаев убежден, что в одновременной массовой подаче исков в один день нет ничего случайного.- Есть лица, занимающие достаточно высокое положение и заинтересованные в том, чтобы угробить наше предприятие через банкротство и дальнейшее растаскивание активов, - заявил он. - Если бы не поддержка главы Бурятии Алексея Цыденова, если бы не его помощь, то предприятия уже бы не было. Ведь у нас хорошо научились разваливать с прибылью для себя и потерями для общества.Поэтому там сегодня с осторожностью говорят о запуске технологической линии. Ориентировочно сроки возобновления производства и выпуск первой молочной продукции перенесены на конец текущей недели. Будем надеяться, что предприятию все же удастся возобновить производство под брендом «Сделано в Бурятии». Пусть даже из иркутского молока. Главное, чтобы оно не оказалось в итоге снова сухим.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»