В Бурятии в 2019 году выявлено 33 нелегальных финансовых организации





Банк России в 2019 году выявил в республике 33 нелегальных участника финансового рынка. В основном это были так называемые черные кредиторы.

Большая часть выявленных «черных кредиторов» вела незаконную ломбардную деятельность. Некоторые нелегалы незаконно использовали в названиях своих фирм такие наименования, как «микрофинансовая» и «микрокредитная» компания. То есть, маскируясь под микрофинансовые организации, вводили в заблуждение потенциальных заемщиков.

- По сравнению с 2018 годом количество выявленных нелегальных участников рынка значительно возросло. Благодаря эффективному взаимодействию с прокуратурой и полицией удалось обнаружить и привлечь к ответственности нарушителей, - рассказал и.о.управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарев. - Обращаясь в такие компании, жители Бурятии рискуют не только переплатить по займу из-за завышенных процентов, но и лишиться своего имущества, пострадать физически».

Чтобы не попасть в сети мошенников, необходимо проверять выбранную компанию в реестрах и справочниках финансовых организаций на официальном сайте Банка России. Посмотреть только на наименование компании недостаточно - мошенники часто выбирают похожие на легальных участников рынка названия. Поэтому важно убедиться, что все реквизиты полностью совпадают с данными, указанными в реестре.

Проверить участника финансового рынка можно и с помощью поисковиков. Сайты легальных компаний маркируются цветной галочкой и подписью «реестр ЦБ РФ». Если за оформление онлайн-заявки вас просят оплатить комиссию – это не законно.

Сообщить о нелегальных финансовых организациях можно с помощью раздела «Анонимное информирование» на сайте Банка России, через интернет-приемную или письменно.



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