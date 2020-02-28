«Рождаемость» бурятского бизнеса превысила «смертность»

По этому показателю республика оказалась в пятерке лучших регионов страны



Практически во всех регионах РФ в 2019 году количество закрывшихся бизнесов превысило число открывшихся. Исключения составляют пять регионов - Ленинградская область (прирост на 585 предприятия), Чечня (+154 компании), Бурятия (+37 компаний), Ингушетия (+27 компаний) и Чукотка (+2 компании).



При этом общероссийский тренд последних лет на «депопуляцию» бизнеса - преобладание количества закрывшихся компаний над количеством новых - усилился в 2019 году, свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети



В 2019 году в России начали свою работу 264,6 тыс. новых компаний (в исследовании берутся в расчет коммерческие предприятия без учета государственных и муниципальных предприятий), а прекратили деятельность - почти 611,8 тыс. Таким образом, в 2019 году на каждое открытое предприятие пришлось 2,3 закрывшихся, а убыль превысила 347 тыс. предприятий.



Наибольшая убыль предприятий (разница между ликвидированными и открытыми компаниями) зафиксирована в Москве (-124 497 компаний), далее следуют Санкт-Петербург (-31 782), Краснодарский край (-16 626), Свердловская область (-10 472), Московская область (-9 686), Новосибирская область (-9 275), Челябинская область (-8 142), Татарстан (-6 878), Пермский край (-6 878), замыкает десятку антирейтинга Самарская область (-6 697). При этом в данных регионах бизнес активнее всего как закрывался, так и открывался, однако динамика «смертности» все-таки оказалась сильнее.



Если в целом по России на каждую открывшуюся компанию пришлось 2,3 закрывшихся, то в региональном разрезе наиболее негативная «демография» зафиксирована в Мурманской области, где в 2019 году открылось 389 новых компаний, а закрылось 2506, то есть в 6,4 раз больше. На втором месте - Калининградская область, где на одно новое предприятие приходится 5,4 закрывшихся. Затем идут Ставропольский край (соотношение один к 4,5), Волгоградская область и Еврейская автономная область (соотношение один к 4,2), Марий Эл, Республика Алтай и Калмыкия, Республика Коми, Краснодарский край (в этих регионах закрылась каждая третья-четвертая компания).



Самые высокие показатели «смертности» бизнеса относительно общего числа активных предприятий также наблюдаются в Москве. В минувшем году в России закрылась каждая пятая компания, в то время как в столице прекратила работу каждая третья или четвертая компания (соотношение закрывшихся и действующих компаний - один к 3,5).



Далее идут:

Ставропольский край (один к 3,6);

Краснодарский край (один к 3,9);

Мурманская область (один к 4,2);

Еврейская автономная область (один к 4,3);

Ярославская область (один к 4,4);

Республика Марий Эл (один к 4,5);

Вологодская область (один к 4,5);

Пермский край и Волгоградская область (один к 4,8).



Фото: pixabay.com

Практически во всех регионах РФ в 2019 году количество закрывшихся бизнесов превысило число открывшихся. Исключения составляют пять регионов - Ленинградская область (прирост на 585 предприятия), Чечня (+154 компании), Бурятия (+37 компаний), Ингушетия (+27 компаний) и Чукотка (+2 компании).При этом общероссийский тренд последних лет на «депопуляцию» бизнеса - преобладание количества закрывшихся компаний над количеством новых - усилился в 2019 году, свидетельствуют результаты исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza . В минувшем году закрылось в 2,3 раз больше компаний, чем открылось. В целом по стране свернула свою работу каждая пятая компания.В 2019 году в России начали свою работу 264,6 тыс. новых компаний (в исследовании берутся в расчет коммерческие предприятия без учета государственных и муниципальных предприятий), а прекратили деятельность - почти 611,8 тыс. Таким образом, в 2019 году на каждое открытое предприятие пришлось 2,3 закрывшихся, а убыль превысила 347 тыс. предприятий.Наибольшая убыль предприятий (разница между ликвидированными и открытыми компаниями) зафиксирована в Москве (-124 497 компаний), далее следуют Санкт-Петербург (-31 782), Краснодарский край (-16 626), Свердловская область (-10 472), Московская область (-9 686), Новосибирская область (-9 275), Челябинская область (-8 142), Татарстан (-6 878), Пермский край (-6 878), замыкает десятку антирейтинга Самарская область (-6 697). При этом в данных регионах бизнес активнее всего как закрывался, так и открывался, однако динамика «смертности» все-таки оказалась сильнее.Если в целом по России на каждую открывшуюся компанию пришлось 2,3 закрывшихся, то в региональном разрезе наиболее негативная «демография» зафиксирована в Мурманской области, где в 2019 году открылось 389 новых компаний, а закрылось 2506, то есть в 6,4 раз больше. На втором месте - Калининградская область, где на одно новое предприятие приходится 5,4 закрывшихся. Затем идут Ставропольский край (соотношение один к 4,5), Волгоградская область и Еврейская автономная область (соотношение один к 4,2), Марий Эл, Республика Алтай и Калмыкия, Республика Коми, Краснодарский край (в этих регионах закрылась каждая третья-четвертая компания).Самые высокие показатели «смертности» бизнеса относительно общего числа активных предприятий также наблюдаются в Москве. В минувшем году в России закрылась каждая пятая компания, в то время как в столице прекратила работу каждая третья или четвертая компания (соотношение закрывшихся и действующих компаний - один к 3,5).Далее идут:Ставропольский край (один к 3,6);Краснодарский край (один к 3,9);Мурманская область (один к 4,2);Еврейская автономная область (один к 4,3);Ярославская область (один к 4,4);Республика Марий Эл (один к 4,5);Вологодская область (один к 4,5);Пермский край и Волгоградская область (один к 4,8).Фото: pixabay.com