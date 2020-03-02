В Бурятии чиновники и духовенство занялись газами

Сразу два проекта по добыче газа были анонсированы на днях в Бурятии. Об одном сегодня рассказал руководитель полпредства Бурятии в Москве Антон Виноградов.
«В рамках фестиваля «Байкальская миля 2020» правительство Бурятии и «Газпром СПГ технологии» подписали соглашение о реализации проекта газификации населенных пунктов республики с использованием СПГ. В рамках соглашения планируется строительство КСПГ (комплекс по сжижению природного газа – прим. авт.), а также добыча природного газа при проведении поисково-разведочных работ на перспективных месторождениях природного газа в Бурятии», рассказал Антон Виноградов.
Другой, менее амбициозный, но не менее перспективный проект по добыче газа планирует реализовать лидер Буддийской традиционной Сангхи России Хамбо-лама Дамба Аюшеев. О его планах сообщил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев после встречи с церковным иерархом.
«Хамбо-лама рассказал о своем новом проекте по добыче биогаза из навоза, в перспективе это поможет решить часть как экологических, так и энергетических проблем Бурятии, - сообщил депутат в «Фейсбуке». - После дополнительной очистки биогаза получается биометан, полный аналог природного газа, отличающийся только происхождением. Поэтому применение биогазовых технологий дает не только утилизацию навоза, но и такие «бонусы», как бесплатный биогаз, преобразуемый в электричество и тепло, а также бесплатное экологически чистое удобрение. Пока в планах обеспечить биоэнергией дацаны Буддийской Традиционной Сангхи, а дальше – как получиться».
При этом депутат в успешности газового эксперимента Хамбо-ламы не сомневается, поскольку у лидера буддистов страны уже есть «успешный опыт по реализации сложных проектов, например, социальная отара».
Отметим, проблема газификации Бурятии обсуждается уже более десяти лет. Особенно остро она встала в последние годы, когда ситуация с загрязнением воздуха в Улан-Удэ стала критической. Напомним, буквально вчера в городе прошел митинг за газификацию
республики. Вопрос о газификации подняли и депутаты Хурала, которые на ближайшей сессии 5 марта планируют принять соответствующее обращение к президенту и правительству России
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Фото: со страницы Николая Будуева в «Фейсбуке»
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