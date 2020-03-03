Гормолзавод в Улан-Удэ запустил производство

28 февраля после трехмесячного простоя гормолзавод (ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии») возобновил производство своей продукции. Как сообщили «Номер один» на предприятии, в первые дни запуска ассортимент выпускаемой молочной продукции был небольшим, но вскоре линейка расширится за счёт появления новых видов.
Продукцию вновь запущенного предприятия уже прорекламировал глава Бурятии. Видео, на котором Алексей Цыденов пьет полочные продукты от гормолзавода, размещено на странице главы в Инстаграм.
«Молоко Бурятии опять заработало! Дай Бог, стабильно и надолго! Покупайте нашу бурятскую продукцию! P.S. Молоко Бурятии, верните людям долги», таким постом Алексей Цыденов сопроводил видеоролик.
Напомним, что с ноября 2019 года гормолзавод, столкнувшись с нежеланием поставщиков сырого молока кредитовать переработчиков, остановил производство. Кроме того, в 2019 году выросла и долговая нагрузка. Как мы уже сообщали, только региональному Гарантийному фонду (структура правительства РБ) переработчики задолжали 210 миллионов рублей за линию «Тетрапак», десятки миллионов рублей - энергетикам, поставщикам и торговым сетям.
Собственникам предприятия пришлось продать свой бизнес, после долгих переговоров его согласилось взять ОАО «Улан-Удэнская птицефабрика». Последняя структура регулярно получает от правительства десятки миллионов рублей субсидий. Судя по всему, часть свободных средств птичники и вложили в покупку гормолзавода.
Как сообщили в правительстве Бурятии, объём инвестиций в гормолзавод составит порядка 80 миллионов рублей. Сможет ли гормолзавод на равных конкурировать с поставщиками молока из других регионов, пока неясно. Пока продукцию улан-удэнского производителя трудно обнаружить на прилавках.
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