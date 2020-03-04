В подписанном с «дочкой» «Газпрома» соглашении не оказалось конкретики

Стороны договорились лишь о «проработке возможностей» газификации Бурятии





Правительство Бурятии внесло ясность в нашумевший вопрос о газификации республики . Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, соглашение между правительством Бурятии и дочкой «Газпрома» ООО «Газпром СПГ технологии» все же было подписано.

«На дату заключения соглашения стороны достигли принципиальной договоренности о совместной проработке возможности и условий реализации проекта газификации с использованием СПГ населенных пунктов, расположенных в центральных и южных районах Бурятии. Для реализации проекта ООО «Газпром СПГ технологии» выражает свою готовность к проработке возможности строительства комплекса сжижения природного газа в Бурятии (далее – КСПГ) при условии ресурсного обеспечения КСПГ природным газом из местных источников», - говорится в официальном сообщении пресс-службы.В целях реализации проекта стороны наметили следующий план действий: правительство Бурятии окажет поддержку в проведении поисково-разведочных работ. В частности, согласует с АО «Росгеология» реализацию перспективной программы проведения поисково-разведочных работ на перспективных месторождениях природного газа в Бурятии, примет участие в привлечении финансирования проекта, проведет оценку потенциала потребления СПГ в центральных и южных районах республики.Со своей стороны «Газпром СПГ технологии» проработает возможность привлечения профильной организации - инвестора со стороны группы «Газпром» для проведения поисково-разведочных работ, проработает возможность привлечения финансирования строительства КСПГ со стороны финансовых организаций.В тексте соглашения говорится о том, что строительство КСПГ будет реализовано при условии его ресурсного обеспечения природным газом из местных источников.«Подписание соглашения стало вторым шагом в поиске возможностей перевода котельных Бурятии на газовое отопление. 3 октября 2019 года зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников подписал соглашение с ООО «Газпром СПГ технологии» и ГК «Полипластик» о планах реализации проекта перевода котельных на севере Бурятии на сжиженный природный газ.Как видно из опубликованной информации, подписанное соглашение носит довольно декларативный характер и, по сути, не содержит никакой конкретики. На какой период времени растянется «проработка возможностей и условий реализации проекта газификации», остается только гадать. Вероятно, этот процесс растянется на годы и совершенно не ясно, чем он закончится.Напомним, вопрос о газификации республики обсуждается уже долгие годы, однако за все это время проблема так и не сдвинулась с мертвой точки. Так, бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын неоднократно поднимал перед федеральными органами власти и правлением «Газпрома» вопрос о газификации региона. Однако в итоге «Газпром» отказался от идеи строительства газопровода в Бурятию, посчитав проект экономически неэффективным.Фото: pixabay.com