Хурал Бурятии пошел навстречу обувщикам и аптекарям

Закон, внесенный на сессию Хурала, предполагает льготы для предпринимателей, занимающихся конкретными видами деятельности.
- Предлагается установить пониженные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющих деятельность по видам экономической деятельности, включенным в группировки «Торговля розничная обувью в специализированных магазинах», «Торговля розничная лекарственными средствами в специальных магазинах (аптеках)», - докладывала депутатам новый министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.
Напомним, обувные магазины и аптеки Бурятии крайне обеспокоены идущими налоговыми изменениями
в федеральном законодательстве. Все больше товаров переходит в категорию маркированных. Налоговая нагрузка для соответствующей розницы резко вырастает. По этой причине предприниматели, занятые реализацией данных товаров, начали просить региональные льготы.
«Повышение налогов для торговцев маркированной продукцией происходит в следующем порядке. С 1 января отмена ЕНВД происходит для торговцев мехами. С 1 марта для тех, кто торгует обувью, и с 1 июля 2020 года - для аптек», - разъяснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев.
Лекарства, как известно, тоже теперь являются в России товаром со специальной маркировкой, призванной убрать с потребительского рынка подделки.
Бурятские аптекари, готовясь к изменениям, просчитали их последствия и подняли тревогу. Была создана рабочая группа, в которой активно приняли участие представители правительства Бурятии и Народного Хурала. Были разработаны предложения.
«В итоге разработали законопроект, который предполагает, что ставка по упрощенной системе налогообложения для аптечных сетей будет составлять один процент, а для торговли обувью – два процента», - сказал уполномоченный.
В итоге депутаты согласились с таким предложением, вопросов к новому министру тоже нашлось немного.
- Есть гарантия, что после подобной налоговой преференции они цены не будут поднимать? – поинтересовался Игорь Бобков.
- В первую очередь этот законопроект рассчитан на сельскую местность, там, где аптеки убыточны, – туманно ответила Екатерина Кочетова.
Фото: «Номер один»
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