«Бурятэнерго» запуталось в сетях

Сделку по переходу городских электросетей во владение монополиста признали незаконной



Как и прогнозировал «Номер один» в начале прошлого года, переход улан-удэнских электросетей под «крышу» «Бурятэнерго» оказался не совсем законным. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала, что передача сетей без конкурса (практически игра в одни ворота) это нарушение закона о защите конкуренции. Что теперь будет? И как быть с деньгами, которые «Бурятэнерго» успело заработать на чужих сетях? Тем более что сумма там немаленькая – по нашим данным, она может достигать миллиарда рублей.



С чего все начиналось



Сетевые компании – это организации, отвечающие за транспортировку электричества от производителя до конечного потребителя. У них в собственности или аренде находятся линии электропередач, подстанции и прочее оборудование, которое обязаны содержать, ремонтировать, бороться с потерями и так далее.



Сетевая составляющая в конечном тарифе на электричество в Бурятии порой доходит до 70%. То есть большая часть денег, которые платит условный улан-удэнец за свет, уходит именно сетевым компаниям.



Безусловный лидер на этом рынке в России – это компания «Россети». В Сибири таким же статусом обладает ее красноярская «дочка» - «МРСК Сибири». В Бурятии крупнейшим сетевиком является филиал этой компании под названием «Бурятэнерго». Именно он контролирует почти 80% электросетей в Бурятии.



Однако до недавнего времени улан-удэнские сети были вне зоны ответственности «Бурятэнерго». Столичным электросетевым хозяйством занималось акционерное общество «Улан-Удэ Энерго». Его создали в 2010 году на базе МУП «Городские электросети» совместно с предпринимателем из Омска. В результате нехитрых манипуляций электрохозяйство, целиком принадлежащее муниципалитету, на 75% оказалось в руках частных структур. Горожанам же при передаче имущества пропели оду про расцвет городского электрохозяйства, миллиардные инвестиции, надежное электроснабжение и прочие блага.



Но что-то пошло не так. Один за другим начали вспыхивать скандалы. Выяснилось, что «Улан-Удэ Энерго» периодически «занимало» деньги своему омскому учредителю. В итоге с 2010 года по разным схемам выведены сотни миллионов рублей. Когда депутаты, наконец, осознали, что бюджет города ничего не получает от своего же имущества, в горсовете заговорили о деприватизации «Улан-Удэ Энерго», что логично - ведь сделка, которую провернули в 2010-м, вызывает много вопросов в части законности.



Однако дальше слов не зашло. Никто так и не занялся всерьез возвращением электросетевого хозяйства обратно в городскую казну. Время от времени звучавшие резкие заявления забывались, а ситуация тем временем становилась все хуже. «Улан-Удэ Энерго» погружалось в кризис, накапливая миллиардные долги.



Прибавили в весе



Конечно, монополист в лице «Бурятэнерго» не упустил возможности воспользоваться этой ситуацией. Ведь городские сети – это большой куш. Разве можно отказаться от такого аппетитного куска пирога?



И 16 января прошлого года появилось сообщение: «Группа «Россети» в лице филиала «МРСК Сибири - Бурятэнерго» в рамках продолжающейся консолидации электросетевых активов взяла в аренду имущественный комплекс АО «Улан-Удэ Энерго». Объединение сетевых компаний происходит для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей столицы Республики Бурятия». Срок аренды – семь лет.



Решение о передаче сетей было подписано тогда еще сити-менеджером Улан-Удэ Александром Аюшеевым. Без конкурса, без решения горсовета, что можно расценивать как нарушение закона, в котором четко прописан порядок распоряжения городским имуществом.



Уже на тот момент было понятно, что так делать нельзя. Ведь еще в 2018 году Верховный суд принял решение о том, что отдавать муниципальное имущество в аренду без проведения торгов – нарушение закона.



К слову, Александр Аюшеев, проявивший свою лояльность к энергетическому лобби Бурятии, вскоре занял пост министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики. Отметим, этот пост ранее занимал нынешний начальник «Бурятэнерго» Сергей Козлов.



Чем же угрожает такое усиление «Бурятэнерго» обычным потребителям? Мы уже подробно расписывали возможные последствия, среди которых и исчезновение конкуренции на рынке электроэнергетики, и тотальный контроль над установлением тарифов со стороны «Бурятэнерго». Напомним, это коммерческая структура, и, если заглянуть в учебник экономики, то можно прочесть, цель любого коммерческого предприятия – получение прибыли. А учитывая, что среди конечных владельцев компании, помимо «Россетей», всплывают и различные офшоры, становится понятно - за крупнейшим игроком на рынке энергетики стоят серьезные люди, не настроенные на благотворительность.



Кто следующий?



Тогда, в январе прошлого года, ни обращение в прокуратуру, ни публикации в СМИ с указаниями на явные нарушения при передаче городских сетей не возымели эффекта. Больше года «Бурятэнерго» «доило» электросети Улан-Удэ. За это время, по нашим подсчетам, выручка от электросетевого комплекса составила примерно около миллиарда рублей.



Однако в феврале этого года ФАС России приняла неожиданное решение по жалобам других участников рынка, лишенных законной возможности претендовать на аренду городских сетей.



В документе говорится, что передача муниципального имущества в субаренду без конкурса возможна, но при соблюдении ряда условий. Одно из них, что тот, кто передает это имущество (в нашем случае сети) без конкурса, сам должен был их получить по конкурсу. «Улан-Удэ Энерго» же ни в каких торгах не участвовало. А значит, не имело право передавать городские сети в одни руки.



«Заключение договора субаренды в отношении имущественного комплекса, находящегося в муниципальной собственности и переданного ОАО «Улан-Удэ Энерго» по договору без проведения торгов… возможно только по результатам проведения торгов». То есть Александр Аюшеев, который росчерком пера отдал городские сети на откуп «Бурятэнерго», нарушил закон о защите конкуренции.



Каковы будут последствия этого решения? Конечно, забирать обратно деньги, которые монополист успел заработать на городских сетях, никто не будет. А если попробует, то, скорее всего, выяснит, что забирать нечего. Ведь энергетики умеют превосходно рисовать нужные им цифры и с легкостью докажут, что все заработанное они потратили на содержание сетей и оборудования.



А вот сами сети вернуть можно. По закону городские власти должны изъять электросетевое хозяйство у «Бурятэнерго» и выставить их на торги. Кто победит в этих торгах? Можно только догадываться. Ведь система госзакупок тоже далеко не идеальна, и при желании можно устроить так, что у других участников рынка не будет и малейшего шанса на справедливые торги. А горожанам остается только надеяться на здравомыслие и политическую волю городских властей, ведь на кону возможность влиять на тарифы, да и конкуренция по определению лучше, чем бесконтрольное влияние одной структуры.



Станислав Сергеев, «Номер один»

Фото: "Номер один"

