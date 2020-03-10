Экономика Бурятии оказалась серьезно больна

Причем, за прошедший год ее состояние не улучшилось





Состояние экономического здоровья российских регионов в 2019 году улучшилось. Способствовало этому сочетание сразу нескольких факторов: замедление инфляции, снижение ставок по кредитам, умеренный рост зарплат, а также активность строительного сектора. Такой вывод содержится в совместном обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» и фонда «Росконгресс», сообщили «Известия» . Однако, к Бурятии все это не относится – печальное положение ее экономики за прошедший год не изменилось.

Самыми экономически здоровыми регионами, как показало исследование, стали Москва с индексом 98%, Сахалинская область (97%), Тюменская область (83%), Ямало-Ненецкий округ (81%), Ханты-Мансийский округ (80%), Санкт-Петербург (76%), Московская область (74%) и Республика Татарстан (70%), а также Магаданская (65%) и Ленинградская области (64%).





Как отмечается в исследовании, наибольшую положительную динамику в прошлом году показала Сахалинская область — помощь в этом ей оказал шельфовый инвестпроект «Сахалин-1». Впрочем, наравне со столичными в 2019 году прибавили все нефтедобывающие регионы. Как считают эксперты, на самочувствии этих субъектов особо не скажутся даже нынешнее обрушение рынков и коронавирус.В целом уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий, 12 — умеренно высокий, 19 — выше среднего и 11 — на уровне среднего. Текущее развитие еще 35 регионов — от ниже среднего до низкого, отмечается в исследовании.Также эксперты подчеркнули, что в условиях отсутствия сильных импульсов к росту и шоковых событий экономика регионов в 2019 году продемонстрировала преимущественно умеренно позитивную динамику (59 субъектов).По данным исследования, в прошлом году показали положительную динамику даже отстающие регионы, кроме Бурятии, положение которой не изменилось. В десятку антилидеров по экономическому здоровью регионов вошли Чеченская республика (-49%), Алтайский край (-51%), Бурятия (-51%), Кабардино-Балкария (-53%), Курганская область (-54%), Забайкальский край (-55%), Калмыкия (-63%), Карачаево-Черкесия ( -64%), Ингушетия (-66%) и Тува (-70%).«Отстающие не имеют совсем либо имеют незначительный объем сырья. Для таких региональных экономик характерна зависимость от бюджетных вливаний и неразвитость корпоративного сектора», — указывается в обзоре.Фото: «Номер один»