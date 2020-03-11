Новый директор «ЭкоАльянса» появился в Хурале Бурятии

Руководитель мусорного оператора встретился с председателем комитета по экономике





Председатель Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев провел рабочую встречу с новым руководителем ООО «ЭкоАльянс» Алдаром Бальжировым.

Как сообщили в пресс-службе парламента, разговор шел о реализации «мусорной реформы» в республике, взаимодействии регионального оператора с органами власти. По итогам встречи стороны решили провести 24 марта в Народном Хурале расширенное рабочее совещание с участием представителей муниципальных образований Бурятии.Напомним, на днях прежний гендиректор «ЭкоАльянса» Игорь Алексеев написал заявление «по собственному». Это случилось после того, как под контроль правительства республики перешло 50% уставного капитала мусорного оператора.Алдар Бальжиров был финансовым директором «ЭкоАльянса», а до работы в компании занимал пост заместителя главы администрации Гусиноозерска по ЖКХ и строительству.Фото: Хурал Бурятии