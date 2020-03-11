В Бурятии игнорируют спекуляции на долларе

Очередей в банках за валютой пока не наблюдается





В «черный понедельник» Россия отказалась сокращать производство нефти, чтобы сохранить свою долю рынка. Саудиты в ответ пообещали снизить цены и увеличить добычу. Это спровоцировало резкое падение цен на нефть и акции, а также резкое ослабление рубля. В Улан-Удэ очередей в банках за долларами пока не наблюдается, да и эксперты не советуют покупать валюту по высокой цене.

Что делать с долларом - это главный вопрос, который задают все россияне экспертам. Не являются исключением и жители Бурятии. Но пока очередей в банках не наблюдается. Курс рубля на вторник опустился до 75 за один доллар.- Всплеска клиентов, покупающих валюту, в банке не зарегистрировано, - рассказали «Номер один» в «Росбанке».Однако эксперты и не советуют покупать доллары и евро на пике.- Пока с рублем все спокойно, мой совет - держать в портфеле доллары - остается несколько незамеченным. Как только доллар дорожает, мой директ разрывается от вопросов: стоит ли покупать доллар? Делать надо наоборот: покупать, когда дешево, а продавать дорого, – говорит финансовый эксперт Елена Амагырова.Елена Амагырова преподает в университете и официально получила статус консультанта Минфина РФ по повышению финансовой грамотности населения.- Поскольку мы не знаем будущего, то единственное, что можем делать в любой ситуации, создать сбалансированный портфель и не паниковать. Если вы планируете отпуск, покупайте валюту постепенно, так усредните курс. Но по возможности отпуск желательно отменить - коронавирус, да и деньги сейчас лучше сэкономить, - советует эксперт.По словам финансового блогера, для тех, кто хочет начать инвестировать, сейчас хорошее время для этих целей, хоть и рискованное.- Но стоит помнить о риске дальнейшего снижения и оставлять резерв для докупок. Для тех, кто уже составил свой личный финансовый план и начал ему следовать, ничего страшного не произошло. Я спокойно планирую начать продавать выросшие доллары и покупать подешевевшие российские акции, по многим дивидендная доходность уже превышает 10% (не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией). Момент «дна» угадать невозможно, поэтому покупки уже начинаю, но помню о риске дальнейшего снижения, - отмечает эксперт.Встревожены и туроператоры. Мало было переживаний из-за коронавируса, так теперь еще непонятно, что будет с курсом рубля к майским праздникам и к лету.- Пока цены на путевки заморожены. Главные вопросы возникают у туристов, уже купивших путевки, но вынужденных покупать доллары по новому курсу, - прокомментировали в «Пегас-Туристик».Фото: pixabay.com