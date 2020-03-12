Проект освоения Озерного месторождения в Бурятии представили Юрию Трутневу

На проектную мощность ГОК выйдет в 2024 году





О текущем статусе проекта по освоению Озерного месторождения полиметаллических руд в Бурятии полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и главе Бурятии Алексею Цыденову рассказал генеральный директор ООО «Озерная горнорудная компания» Владислав Свиблов.

Как отметил руководитель компании–оператора месторождения, в 2019 году были выполнены работы по геотехнологическому картированию и актуализации отдельных разделов проекта. Начаты работы по лесоведению и обустройству инфраструктурных объектов под основное строительство. Ведутся работы по организации внешнего электроснабжения линии ВЛ-220кВ «ПС Чита – ПС Озерный» и ВЛ-35кВ «ПС Гунда – ПС Озерный». А в первом полугодии 2020 года планируется завершить все корректировки проекта.- Самым сложным и длительным по времени изменением для нас является пересмотр схемы технического водоснабжения. Ранее согласованные в проекте водозаборы находятся вблизи крупных озёр Хорга и Исинга. Учитывая озабоченность населения и региональных властей за состояние озёр, компания приняла решение провести работы по разведке водных ресурсов в другом месте. На общих, заявленных сроках ввода Озерного ГОК в эксплуатацию это не отразится, - пояснил Владислав Свиблов.Уже во втором полугодии текущего года компания планирует заказать основное технологическое оборудование, а также продолжить работы по инфраструктурным объектам. Основные строительные работы и монтаж оборудования пройдут в 2021-2022 годах.- Несмотря на крупные запасы и достаточно хороший уровень содержания металла для открытой добычи, руды Озерного месторождения технологически крайне сложны для переработки, а месторождение сильно удалено от необходимой инфраструктуры. Именно поэтому Озерное не разрабатывалось более 50 лет с момента завершения детальной разведки. Сегодня, благодаря развитию горнообогатительных технологий, а также мерам государственной поддержки на Дальнем Востоке, проект Озерного становится экономически привлекательным для инвестиций, - подчеркнул Владислав Свиблов.Напомним, на базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озерное планируется создание предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковой руды мощностью 8 млн тонн в год, а также производству цинкового и свинцово-серебряного концентратов. Планируемый объем частных инвестиций в проект составит порядка 77 млрд рублей. В проект уже вложено более 9 млрд рублей. На проектную мощность ГОК выйдет в 2024 году. Планируется создание около 2,3 тысяч рабочих мест.Фото: пресс-служба правительства Бурятии