Железнодорожники вновь не смогли избавиться от ТГК-14

Очередная попытка ОАО РЖД избавиться от своих генерирующих активов вновь провалилась, сообщает «КоммерсантЪ»
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Сбытовая компания «Энергопромсбыт», подконтрольная ОАО РЖД, не смогла продать через аукцион 39,81% акций своей генкомпании ТГК-14. На конкурс не было подано ни одной заявки, сообщили в Российском аукционном доме. Компания выставила пакет на аукцион 12 февраля, заявки принимались до 5 марта. Начальная цена пакета составляла 2,31 млрд руб., минимальная — 1,24 млрд руб.
ОАО РЖД пытается избавиться от доли в непрофильном для себя бизнесе более десяти лет. Например, в 2017 году ОАО РЖД вновь возобновило переговоры о реализации доли ТГК-14, но не смогло найти покупателей. Выйти из актива также планировал и НПФ «Благосостояние», владеющий более 50% акций ТГК-14.
Фото: «Номер один»
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