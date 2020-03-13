Железнодорожники вновь не смогли избавиться от ТГК-14

На аукцион по продаже акций компании никто не пришел





Очередная попытка ОАО РЖД избавиться от своих генерирующих активов вновь провалилась, сообщает «КоммерсантЪ»

Сбытовая компания «Энергопромсбыт», подконтрольная ОАО РЖД, не смогла продать через аукцион 39,81% акций своей генкомпании ТГК-14. На конкурс не было подано ни одной заявки, сообщили в Российском аукционном доме. Компания выставила пакет на аукцион 12 февраля, заявки принимались до 5 марта. Начальная цена пакета составляла 2,31 млрд руб., минимальная — 1,24 млрд руб.ОАО РЖД пытается избавиться от доли в непрофильном для себя бизнесе более десяти лет. Например, в 2017 году ОАО РЖД вновь возобновило переговоры о реализации доли ТГК-14, но не смогло найти покупателей. Выйти из актива также планировал и НПФ «Благосостояние», владеющий более 50% акций ТГК-14.Фото: «Номер один»