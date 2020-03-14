В Бурятии инвесторы запустят новые производства

Все они намерены войти в ТОР «Бурятия», чтобы получить господдержку





Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев с трехдневным рабочим визитом посетил Республику Бурятия в составе делегации министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава «Корпорации развития Дальнего Востока» также в сопровождении директора ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «КРДВ») Тимура Будаева посетил площадки потенциальных инвесторов и ознакомился с производственными процессами компаний «Бурятский фанерный завод «Ольхон», «Дальневосточная жестяная компания», «Бурятский клинический госпиталь» и свинокомплекса «Восточно-Сибирский».

ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» планирует инвестировать 44 млн рублей в реализацию проекта по выпуску деревянных плит и панелей из отходов собственного производства и создать более 50 рабочих мест. При этом автоматизация производства будет проходить с сохранением рабочих мест. В настоящее время завод является единственным производителем фанеры в Бурятии. В 2023 году потенциальный инвестор намерен ввести объект в эксплуатацию.

Аслан Канукоев отметил важность данного проекта, в результате реализации которого будут созданы новые рабочие места. КРДВ готово оказать фанерному заводу всестороннюю поддержку.

На площадке ООО «Дальневосточная жестяная компания», где выпускается жестяная тара для упаковки консервной продукции, обсуждалась возможность создания агропромышленного парка на базе предприятия.

- Это масштабный проект стоимостью 125 млн рублей, направленный на производство жестяной тары для крупнейшего предприятия Бурятии - ООО «Бурятмяспром». Планируем создать до 20 рабочих мест и уже в следующем году начать поставки консервных банок, - заявил генеральный директор ООО «Дальневосточная жестяная компания» Александр Ивахинов.

Глава Корпорации отметил, что режим ТОР позволит предпринимателям более эффективно претворять в жизнь планы, а строительство современных производств и модернизация существующих мощностей благотворно повлияет на экономику республики и благосостояние ее жителей, которые получат возможность трудоустройства.

Бурятский клинический госпиталь стал еще одним предприятием, на котором побывала делегация во главе с Асланом Канукоевым. Компания претендует на получение статуса резидента ТОР «Бурятия» и намерена до 2023 года построить в Улан-Удэ многопрофильное медицинское учреждение с широким перечнем услуг. Генеральный директор компании Валентина Дориева сообщила, что в рамках проекта предусмотрено расширение единственного в регионе отделения вспомогательных репродуктивных технологий и открытие онкологического отделения. Объем планируемых инвестиций превысит 600 млн рублей, реализация проекта позволит создать 118 рабочих мест.

В завершение рабочего визита глава АО «КРДВ» посетил свинокомплекс «Восточно-Сибирский», где в настоящее время содержатся 78 тыс голов свиней датской породы. Производственная мощностью предприятия – ежегодно около 13 тыс тонн мяса в живом весе.

- Статус резидента позволит на 100% увеличить мощности предприятия и в два раза объемы производства, создав дополнительно до 250 рабочих мест. В настоящее время на предприятии работают 340 человек, - отметил директор АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Владимир Боровков.

По итогам знакомства с объектом Аслан Канукоев рекомендовал потенциальному инвестору взять в расчет кормовую базу и технологии резидентов, уже действующих на Дальнем Востоке и реализующих инвестиционные проекты в сфере животноводства.

Отметим, что в настоящее время на ТОР «Бурятия» заключены соглашения о предоставлении статуса резидента с двумя компаниями, проекты которых предполагают суммарный объем инвестиций около 5,6 млрд рублей и создание 870 новых рабочих мест.

- В перспективе планируется расширение границ ТОР, проект постановления Правительства Российской Федерации проходит процедуру согласования. В этой связи статус резидентов могут получить еще восемь компаний с проектами на сумму 7,8 млрд рублей и планами создать более 650 рабочих мест. Потенциальные резиденты готовы инвестировать в здравоохранение, туризм, пищевую промышленность, разработку полезных ископаемых. Мы же, в свою очередь, оказываем всестороннюю поддержку для резидентов ТОР и используем индивидуальный подход. Для оперативного решения всех вопросов в регионе работает наша дочерняя компания - УК ТОР «Бурятия», - пояснил генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.





Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии