Бывший чиновник мэрии Улан-Удэ нашел работу у брата депутата-«единоросса»

Евгений Соболев стал гендиректором в «Мире бетона»





Бывший начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству мэрии Улан-Удэ Евгений Соболев нашел новую работу. По информации «Номер один», с 10 марта господин Соболев занимает пост гендиректора в ООО «Мир бетона».