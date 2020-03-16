Бывший чиновник мэрии Улан-Удэ нашел работу у брата депутата-«единоросса»

Бывший начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству мэрии Улан-Удэ Евгений Соболев нашел новую работу. По информации «Номер один», с 10 марта господин Соболев занимает пост гендиректора в ООО «Мир бетона».
Эта компания принадлежит бизнесмену Александру Кавелину. Ранее ею руководил его брат, депутат горсовета Улан-Удэ от «Единой России» Сергей Кавелин. Однако, он освободил это место ради бывшего чиновника.
Напомним, Евгений Соболев несколько лет был начальником Управления дорожного строительства и уволился в феврале этого года. Эту должность теперь занимает Андрей Дугаров
.
Фото: «Номер один»
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?