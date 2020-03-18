В Бурятии ждут очередного роста цен на иномарки

Он может произойти уже в апреле





Обвал цен на нефть и падение курса рубля из-за пандемии коронавируса (COVID-19) в ближайшее время отразятся на стоимости иномарок. Однако, несмотря на некоторое оживление продаж в последние дни в связи с желанием покупателей приобрести машины по старым ценам, особого ажиотажа не наблюдается. Ведь цены на автомобили в Бурятии и так в прошлом году подорожали примерно на 10%.

На улан-удэнском авторынке на ул. Приречной падение рубля восприняли спокойно. Рыночные торговцы говорят, что экономика страны и рубль слабы настолько, что очередной девальвации уже никто не удивляется. Правда, на этот раз удорожание иномарок наслоится на падение доходов населения, которое продолжается шестой год подряд. Чего не было в новейшей истории России. Это приведете к глубокому падению продаж.- В связи с ростом курса евро таможенная пошлина, исчисляемая в евро, поднялась в среднем на 40-50 тыс. рублей, - сетует Михаил, торговец подержанными «японками» с авторынка на Приречной. - Понятно, что к такому повышению покупатели не готовы.По словам продавцов, подорожание связано не только с ростом стоимости «растаможки» машин, но и ростом курса иены по отношению к рублю. От него зависит цена подержанных машин на японских автомобильных аукционах. И здесь есть некоторые резервы для того, чтобы цена машин не росла так быстро.- Это рынок, и если россияне не будут брать машины, то японцы пойдут на корректировку цен, что мы наблюдали в ходе прошлых ценовых кризисов, - надеются продавцы. - В чем-то уступят японцы, снизим маржу и мы, продавцы, иначе по такому дикому курсу машины продать будет просто невозможно. Пока же некоторые дилеры приостановили «растаможку» уже ввезенных автомобилей в Россию на приморских таможнях. Импортеры «японок» еще надеются, что курс евро снизится.Но если с подержанными автомобилями пока непонятны даты повышения, то новые автомобили, выпускаемые как в России, так и импортируемые, подорожают уже в апреле. Когда в Бурятию начнут поступать новые партии, закупленные по заниженному курсу рубля.Пока же, например, в улан-удэнской компании «Сибавто» (официальный дилер KIA) ценовая политика не претерпела изменений. Закупленные еще по старому курсу машины 2019 и 2020 годов реализуются без повышения ценников. Ведь новые иномарки и так заметно дорожали все эти годы, а стоимость ходовой бюджетной модели KIA-Rio c автоматической коробкой передач и так довольно высока - от 900 тыс. рублей. Правда, если брать машину в кредит, то можно рассчитывать на господдержку, однако в компании говорят, что никто не знает, как долго она продлится. Причем когда старая партия закончится, а это произойдет в ближайшие недели, то по новым автомобилям можно ждать повышения как минимум на 10%. Продавцы говорят, что все будет зависеть от степени «просадки» рубля и продолжительности девальвации.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»