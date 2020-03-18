Депутат Горсовета Улан-Удэ предложил мэрии купить акции «ТГК-14»

С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Виктор Ефремов





Сегодня, 18 марта, на сессии горсовета, после отчета Игоря Шутенкова депутат от КПРФ предложил городу выкупить 39,81% акций «ТГК-14».

- РЖД продаёт 40% активов «ТГК-14». Стоимость – 1 миллиард 280 миллионов. Учитывая сложные отношения города, недовольство наших жителей обслуживанием «ТГК-14», может быть, все-таки есть смысл приобрести эти 40%? Более того, туда входят активы Читы. Я считаю, что в таком случаем мы сможем реанимировать нашу тепловую систему, - предложил Виктор Ефремов.

Мэр ответил, что это предложение будет рассмотрено.

- Есть ряд бюджетных и юридических ограничений для муниципалитетов. Но мы ваше предложение рассмотрим и создадим совместную комиссию для того, чтобы мы вместе принимали решение, - сказал градоначальник.

Напомним, сбытовая компания «Энергопромсбыт», подконтрольная ОАО «РЖД», 12 февраля выставила на аукцион 39,81% акций генерирующей компании «ТГК-14». Начальная цена пакета — 2,31 млрд руб., минимальная - 1,24 млрд руб. Открытый аукцион прошел 12 марта, но покупателей не нашлось. «ТГК-14» работает Забайкальском крае и Бурятии. По данным отчета, за шесть месяцев 2019 года выручка составила 6,8 млрд. руб., прибыль - 176 млн. руб.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/housing/



