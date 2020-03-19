В Улан-Удэ сорвались торги на полмиллиарда

В Улан-Удэ не состоялись торги под названием «Реконструкция коммунальных сетей Улан-Удэ. Реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная» стоимостью почти 478 млн рублей. Заявку единственного участника аукциона – компании «Стройинком» - признали несоответствующей требованиям документации.
Заказчиком работ выступало МУ «Улан-Удэстройзаказчик». Согласно контракту, реконструкцию тепловых сетей планировалось начать в апреле, а завершить до 1 ноября этого года.
Почему отклонили заявку «Стройинкома», пока не известно. Эта компания работает около 10 лет и за это время не раз выигрывала крупные контракты. В их числе строительство школ в Гурульбе и 112-м квартале Улан-Удэ общей стоимостью около миллиарда рублей. Сейчас компания строит школу по проспекту 50-летия Октября в Улан-Удэ.
«Стройинком» также известен как инициатор громкого скандала
, связанного со строительством онкодиспансера в столице Бурятии.
Фото: «Номер один»
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