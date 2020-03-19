В Улан-Удэ сорвались торги на полмиллиарда

Заявку единственного участника аукциона отклонили





В Улан-Удэ не состоялись торги под названием «Реконструкция коммунальных сетей Улан-Удэ. Реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная» стоимостью почти 478 млн рублей. Заявку единственного участника аукциона – компании «Стройинком» - признали несоответствующей требованиям документации.