В Бурятии вкладчики обеспокоились инициативой Путина

Со следующего года с крупных депозитов будут собирать налоги





Филиалы банков Бурятии столкнулись с ростом обращений вкладчиков с вопросами относительно увеличения налогобложения депозитов. Инициатива прозвучала в ходе недавнего обращения президента Владимира Путиным к жителям страны. Напомним, глава государства сообщил, что обеспечивать расходы на борьбу с коронавирусом будут в том числе вкладчики, у которых на счетах больше миллиона рублей. Речь идет о 13% налоге с процентных доходов на депозиты. Путин заверил, что это отразится только на 1% вкладчиков, остальные якобы не пострадают.

- Новые фискальные инициативы коснутся тех, кто верит банковской системе, держа деньги на счетах, а не под матрасом. Более несвоевременного момента для этого трудно даже представить, - сообщил финансовый аналитик Александр Халтаров.- Банки в Бурятии и так столкнулись с оттоком рублевых вкладов и переводом средств в валюту и на валютные депозиты, которые в меньшей степени будут облагаться налогом.В Байкальском банке Сбербанка России сообщили, что «подлежит налогообложению суммарная величина вкладов человека во всех банках, если они в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части, превышающей 1 миллион рублей. Рублёвая переоценка валютных вкладов облагаться налогом не будет».В Нацбанке Бурятии пока не комментируют ситуацию, ссылаясь на нехватку статистики закрытия и открытия вкладов в марте этого года.Тем временем Минфин РФ выступил с разъяснениями, отметив, что налогообложение доходов от процентов по вкладам свыше 1 миллионов рублей начнется с 2021 года. Соответственно налоги на процентные доходы по вкладам граждане будут оплачивать лишь в 2022 году. И снимать деньги со вкладов пока нет никакой необходимости, поскольку для решения вопроса инвестирования у крупным вкладчиков есть время до конца текущего года.Фото: «Номер один»