Эксперты прогнозируют рост цен на подержанные авто в Бурятии на 5-7 процентов

Подорожание произойдет уже в апреле





18 марта курс доллара США пробил психологическую отметку в 80 рублей. Автомобильный портал «Дром» решил выяснить у жителей Бурятии, насколько это событие повлияло на их планы по покупке автомобиля.

По результатам опроса «Доллар по 80. Как это влияет на ваши планы по смене авто?» 38% жителей Бурятии сообщили, что отложили покупку автомобиля. При этом 20%, наоборот, решили поторопиться и обновить автопарк до роста цен. Для 41% опрошенных скачок курса доллара не повлиял на их планы – они выбрали вариант ответа «Продолжаю в том же темпе».Аналитики «Дрома» прогнозируют значительный рост цен в России на новые автомобили не раньше мая 2020 года, поскольку дилеры сейчас будут продавать те машины, которые у них есть в наличии и привезены по старому курсу. Подержанные авто подорожают раньше, уже в апреле следует ожидать рост на 5-7%.«Для тех, кто давно планировал смену или приобретение автомобиля – сейчас самое время. Всем остальным, кто лишь раздумывал купить или нет, следует отложить покупку, на мой взгляд. Автомобиль – это не лучшее вложение, особенно сейчас», – поделился участник опроса из Хабаровска.Фото: «Номер один»