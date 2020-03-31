В Бурятии коронавирус добивает мусорного оператора

«Экоальянс» выпустил экстренное обращение к жителям республики





Региональный мусорный оператор Бурятии компания «Экоальянс» выступила с экстренным обращением к жителям республики.

Напомним, по данным на конец года, в Бурятии за вывоз мусора платили лишь 44% физлиц и 20% юрлиц. Чтобы не допустить банкротства оператора, властям приходится периодически оказывать предприятию поддержку





Недавно под контроль правительства республики перешло 50% уставного капитала мусорного оператора. После этого на предприятии сменился руководитель . Новым гендиректором стал Алдар Бальжиров, ранее работавший финансовым директором «Экоальянса». До работы в компании он занимал пост заместителя главы администрации Гусиноозерска по ЖКХ и строительству.

«Сложная финансовая ситуация, коснувшаяся многих предприятий в стране, не обошла стороной и нашу компанию. Из-за временного закрытия всех офисов оплаты для профилактики коронавируса значительно снизились поступления оплаты услуг регионального оператора. Сегодня социально важное предприятие терпит многомиллионные убытки», говорится в сообщении компании в соцсетях.В связи с этим оператор убедительно просит всех жителей республики оплачивать услугу по вывозу мусора дистанционно, не выходя из дома. Это можно сделать, пользуясь сервисами Сбербанк-онлайн или мобильным приложением ЕИРЦ.«Осознавая ответственность перед жителями Бурятии, «Экоальянс» сейчас не может остановить свою работу. Но без преувеличения можно сказать, что финансовая ситуация предприятия близка к критической. Также из-за закрытия магазинов запчастей нет возможности оперативно отремонтировать технику. Просим отнестись с пониманием к возможным нарушениям в графиках вывоза ТКО», сообщили в «Экоальянсе».Фото: пресс-служба правительства Бурятии