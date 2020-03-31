В Бурятии в 2019 году ввод жилья упал более чем на 12 процентов

Жители строятся сами, республика превращается в «царство» деревянного зодчества



В Бурятии в 2019 году введены в эксплуатацию 2473 жилых дома (3540 квартир) общей площадью 268,2 тыс кв метра. Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, ввод жилья составил 217,5 тыс кв метра общей площади и по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 12,2 %, сообщил Бурятстат.



Населением за счет собственных и заемных средств построено 2459 жилых домов общей площадью 213 тыс кв метров (без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – 1840 жилых домов общей площадью 162,3 тыс кв метра), что составило 79,4 % общего объема введенного в республике жилья. Строительство населением частных жилых домов являлось определяющим в развитии жилищного строительства почти во всех районах республики. Более того, в двадцати из них ввод жилья осуществлен только индивидуальными застройщиками.



Без учета жилых домов, построенных на земельных участках в садоводствах, в сельской местности объемы жилищного строительства составили 136,7 % к 2018 году, в городах и поселках городского типа – 71,5 %, соответственно. Удельный вес общей площади введенного в эксплуатацию жилья в сельской местности в общем объеме (без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства) составил 38,8 % (в 2018 г. – 24,9 %).



Традиционно основной объем ввода обеспечила столица республики – 55 % общего объема по республике. В пятерку лидеров также вошли Иволгинский район – 6,9 %, Тарбагатайский – 5,4 %, Кабанский и Кяхтинский районы – по 3,9 %, Заиграевский район – 3,7 %.



В построенных жилых домах (с учетом садоводств) преобладают одно- и двухкомнатные квартиры (29,2 % и 29,4 % от общего ввода, соответственно). Средний размер одной квартиры в многоквартирных домах массовой застройки составил 51,1 кв метра, в индивидуальном строительстве – 86,6 кв. метра.



В новой жилой застройке в 2019 году преобладают малоэтажные жилые дома. Следует отметить, что индивидуальное жилищное строительство доминирует в сегменте ввода одноэтажных домов, где практически не представлены профессиональные застройщики.



Отличительная особенность введенного жилья застройщиками-юридическими лицами – доминирование многоквартирных домов высокой этажности. Наибольший удельный вес приходится на 5-9-этажные здания – 42,8 % от общего количества построенных жилых домов, 10-этажные – 14,3 %, 12-этажные и выше – 28,6 %. Доля ввода общей площади жилья в многоквартирных домах, имеющих девять и более этажей, составляет 81,5 % ввода жилья профессиональными застройщиками.



Средняя фактическая стоимость строительства квадратного метра общей площади введенных отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без индивидуального жилищного строительства в 2019 году составила 38 061 рубль.



В жилищном строительстве в 2019 году по материалам стен застройщики-юридические лица отдали предпочтение монолитным (88,6 % общей площади введенных жилых домов) и кирпичным (11,1 %). Индивидуальные жилые дома сооружаются преимущественно в деревянном исполнении (78,9 % общей площади введенных жилых домов) и из прочих материалов (16,8 %).



Фото: «Номер один»

