01.04.2020
Власти Бурятии решали, как поддержать сельское хозяйство при коронавирусе

Власти Бурятии решали, как поддержать сельское хозяйство при коронавирусе

Сельхозникам, возможно, увеличат господдержку

31 марта глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание о мерах поддержки сельского хозяйства. Обсуждался вопрос продовольственной обеспеченности Бурятии в условиях коронавируса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов доложил о текущей ситуации в отрасли.

На сегодняшний день в сельском хозяйстве колебаний цен на ГСМ, технику и оборудование не отмечено. Озабоченность вызывают рост цен на удобрения и на закрытие границ, которое приведет к невозможности реализовать скот на экспорт, а значит недополучить прибыль, которая могла пойти на проведение сезонных работ.

- О падении доходов сельхозтоваропроизводителей сегодня речи нет. Но в нынешних условиях мы говорим об увеличении спроса на продукцию местного производства. Необходимо увеличить производство тех или иных продуктов питания, особенно тех, которые мы производим сами: мясо, молоко, овощи. Сейчас по мясу и овощам мы обеспечиваем себя на 60%, по картофелю - на 95%, - отметил Даба-Жалсан Чирипов.

Минсельхоз Бурятии предлагает организовать дополнительные мероприятия по поддержке сельского хозяйства в случае ухудшения ситуации в отрасли из-за коронавируса. В частности, ввести грантовую поддержку создания молочно-товарных ферм на 200 голов в размере 70% республиканского софинасирования проектов сельхозпредприятий. Для роста уровня обеспеченности картофелем и овощами – поддержать строительство тепличных комплексов, овоще- и картофелехранилищ. Оказать поддержку в части предоставления льготных инвестиционных кредитов и компенсации части стоимости технологического оборудования предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, на которые сейчас легла большая нагрузка.   

- Обеспечить продовольственную обеспеченность республики и развитие сельскохозяйственных производств - посыл правильный. Объем перевозок межрегиональных грузов будет снижаться, соответственно, потребность на нашу продукцию будет расти, - отметил глава Бурятии.

Алексей Цыденов рекомендовал проработать вопрос возможности перераспределения республиканского финансирования на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей с учетом прогнозируемого спроса на местную продукцию. Министр сельского хозяйства отметил, что в случае необходимости перераспределение возможно сделать посредством отмены расходов на традиционные выставки и другие мероприятия.

Фото: «Номер один»
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