Власти Бурятии решали, как поддержать сельское хозяйство при коронавирусе

Сельхозникам, возможно, увеличат господдержку





31 марта глава Бурятии Алексей Цыденов провел совещание о мерах поддержки сельского хозяйства. Обсуждался вопрос продовольственной обеспеченности Бурятии в условиях коронавируса.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов доложил о текущей ситуации в отрасли.На сегодняшний день в сельском хозяйстве колебаний цен на ГСМ, технику и оборудование не отмечено. Озабоченность вызывают рост цен на удобрения и на закрытие границ, которое приведет к невозможности реализовать скот на экспорт, а значит недополучить прибыль, которая могла пойти на проведение сезонных работ.- О падении доходов сельхозтоваропроизводителей сегодня речи нет. Но в нынешних условиях мы говорим об увеличении спроса на продукцию местного производства. Необходимо увеличить производство тех или иных продуктов питания, особенно тех, которые мы производим сами: мясо, молоко, овощи. Сейчас по мясу и овощам мы обеспечиваем себя на 60%, по картофелю - на 95%, - отметил Даба-Жалсан Чирипов.Минсельхоз Бурятии предлагает организовать дополнительные мероприятия по поддержке сельского хозяйства в случае ухудшения ситуации в отрасли из-за коронавируса. В частности, ввести грантовую поддержку создания молочно-товарных ферм на 200 голов в размере 70% республиканского софинасирования проектов сельхозпредприятий. Для роста уровня обеспеченности картофелем и овощами – поддержать строительство тепличных комплексов, овоще- и картофелехранилищ. Оказать поддержку в части предоставления льготных инвестиционных кредитов и компенсации части стоимости технологического оборудования предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, на которые сейчас легла большая нагрузка.- Обеспечить продовольственную обеспеченность республики и развитие сельскохозяйственных производств - посыл правильный. Объем перевозок межрегиональных грузов будет снижаться, соответственно, потребность на нашу продукцию будет расти, - отметил глава Бурятии.Алексей Цыденов рекомендовал проработать вопрос возможности перераспределения республиканского финансирования на государственную поддержку сельхозтоваропроизводителей с учетом прогнозируемого спроса на местную продукцию. Министр сельского хозяйства отметил, что в случае необходимости перераспределение возможно сделать посредством отмены расходов на традиционные выставки и другие мероприятия.Фото: «Номер один»