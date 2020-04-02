Коронавирус почти не повлиял на банки в Улан-Удэ

Все головные офисы финансовых учреждений работают





В Улан-Удэ все кредитные организации продолжают обслуживать население. Банки - кровеносная система государства, и если их закрыть, наступит коллапс.

- Мы выполняем указание головного учреждения и работаем в режиме сокращённого дня, - сообщил директор банка «Открытие» в Бурятии Анатолий Семенов. - В банке мы проводим ежедневную дезинфекцию, персонал обеспечен масками и респираторами и разбит на три смены, каждая из которых не соприкасается друг с другом и проходит медицинский контроль.Как отмечают в банке, сегодня большую часть операций можно проводить в мобильном приложении, в том числе переоформление вкладов. Однако часть клиентов предпочитает обслуживаться по старинке, с личным присутствием в офисе. Причем большинство посетителей в банках - это вкладчики, которые не пользуются мобильным интернетом.В целом в Улан-Уде ежедневно работают все филиалы московских банков - Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Газпромбанка, Восточный, Азиатско-Тихоокеанский и др. Также в круглосуточном режиме функционируют большинство банкоматов федеральных кредитных учреждений.Фото: «Номер один»