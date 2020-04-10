Гормолзавод в Улан-Удэ обещал расплатиться по долгам в ближайшие месяцы

Дольше всех придется ждать тем, кому должны больше всего





10 апреля в Кабанском районе прошло совещание по вопросам организации работы и закупу молока в 2020 году, погашения задолженности за сданное молоко и проведение весенне-полевых работ, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

На встрече с производителями и заготовительными кооперативами выступил новый гендиректор ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии» Доржи Абзаев, который объяснил сложившуюся ситуацию на заводе.Он отметил, что с ноября прошлого года до конца февраля завод простаивал, прежними собственниками накоплены огромные долги, как по ООО «Агрохолдинг Молоко Бурятии», так и по АО «Молоко Бурятии». При этом новый менеджмент за последние два месяца вложил в предприятие 15 миллионов рублей. Деньги пошли на погашение долгов по зарплате, ремонт оборудования и спецтранспорта.В настоящее время на предприятии набрано 70% от требуемого персонала. С 27 февраля завод начал работать, в марте продукция гормолзавода появилась на прилавках магазинов Бурятии.- Была альтернатива - обанкротить завод и продать оборудование, чтобы вернуть долги. Но возник вопрос - куда сдавать молоко. Завод уникальный, мощность позволяет переработать значительное количество молока. Мы готовы начать оплату долгов уже с понедельника. С каждым поставщиком обсудим условия возврата долга. По прежним долгам, суммы которых составляют 200-500 тысяч рублей, будем закрывать долги в течение одного-двух месяцев. Крупные долги - от 1 до 4 млн. рублей - постараемся закрыть в течение 3-4 месяцев, - пообещал Доржи Абзаев.Минсельхозпрод Бурятии поручил отделу сельского хозяйства Кабанского района перезаключить договора по сотрудничеству с поставщиками молока.- Правительство заинтересовано в стабильности работы молочного подкомплекса. Поддержка молочного скотоводства носит социальный характер. Сегодня важно, чтобы стабильно работала перерабатывающая отрасль и производители имели гарантированный сбыт, - сообщил заместитель министра сельского хозяйства РБ Булат Цыренжапов.Фото: «Номер один»