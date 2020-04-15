Вячеслав Покацкий попугал чиновников Бурятии разрушенными торговыми центрами

Бизнес-депутаты просили поддержки у правительства республики





Как уже сообщал «Номер один», на прошлой неделе группа депутатов Хурала, преимущественно из бизнес-среды, предложила радикальные меры по «поддержке экономики». В частности, освободить предпринимателей, к числу коих относятся и сами, от региональных налогов. Позже состоялась встреча народных избранников с чиновниками правительства, где последние завуалированно пытались отказать, а первые жаловались на жизнь и угрожали.

Напомним вкратце предысторию. Группа депутатов написала письмо на имя главы Бурятии. В нем народные избранники сначала похвалили Алексея Цыденова за большую работу, проделанную по поддержке экономики республики, пострадавшей из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, а потом намекнули, что неплохо было бы эту работу усилить.А именно для субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших от ограничительных мер, предлагалось отсрочить уплату региональных налогов за 2019 год до конца 2020 года. Но главное - освободить их от уплаты в 2020 году УСНО, ЕНВД, НДФЛ, налога на прибыль, налога на имущество организаций и налогов по патентной системе.Под конец, чтобы разбавить свое требование «социалочкой», депутаты предложили освободить все физические лица от уплаты имущественных налогов за 2019 год и увеличить меры социальной поддержки детям войны.В том же письме содержалась просьба направить на рассмотрение полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева еще ряд предложений. В их числе перенос срока уплаты НДС за четвертый квартал 2019 года до 31 декабря 2020 года, «обнуление» ставки НДС с 1 апреля по 31 декабря и полная отмена уплаты страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году.Подписались под этим документом десять депутатов, среди которых «гостиничный» бизнесмен Иринчей Матханов, владелец недвижимости Михаил Гергенов, владелец строительной компании и магазинов стройматериалов Геннадий Доржиев, «сельскохозяйственник» Сергей Пашинский и другие.Предложение, прямо скажем, радикальное. Обрубить ключевые источники дохода бюджета, конечно, несложно. Сложно потом восстанавливать экономику Бурятии. Впрочем, правительство не спешит отказывать депутатам – по крайней мере, прямым текстом. На прошлой неделе чиновники и депутаты собрались под одной крышей, чтобы обсудить эту депутатскую инициативу. Сам сценарий обсуждения толсто намекал народным избранникам, что освобождения от налогов, во всяком случае в таком виде, им не видать.Вначале чиновники правительства рассказали депутатам о тех мерах поддержки бизнеса, которые уже существуют или будут запущены в ближайшее время. Если читать между строк, то эту часть выступления можно расшифровать как «мы и так вам помогаем, не надо наглеть».- Малый и средний бизнес должен быть освобожден от любых проверок, предусмотренных законом о защите прав юридических лиц, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - рассказывал замминистра промышленности и торговли Алексей Оловянников о мерах поддержки бизнеса.Вначале он напомнил о федеральных мерах: беспроцентных кредитах для предпринимателей на выплату зарплаты, о нулевой пошлине при импорте медицинских товаров, полугодовом моратории на банкротства, кредитных каникулах и так далее. После перешел к мерам республиканским: фонд поддержки предпринимательства дает отсрочку по займам для кредитовавшихся у них бизнесменов, гарантийный фонд снижает комиссию по поручительствам, обнуление платежей за аренду республиканского и муниципального имущества. Для простаивающих или имеющих неполную загрузку автобусов предусмотрены субсидии. Для административно-деловых и торговых центров – обнуление налога на недвижимость на 2020 год. Но при условии, что эти центры обнулят стоимость аренды для арендаторов.В общем, мер – вагон и маленькая тележка. Вопрос – насколько они эффективны и достаточны? Ответа нет, результат увидим примерно через год или два в виде наличия или отсутствия вала банкротств. Но на большее наш дефицитный бюджет, судя по всему, не способен.Именно бюджетной ограниченности была посвящена вторая часть выступления, которую поделили между собой министр финансов Всеволод Мухин и министр экономики Екатерина Кочетова. Читай между строк послание депутатам: «Денег нет, но вы держитесь».- Коллегами с Министерства экономики Бурятии проведена оценка выпадающих доходов республиканского бюджета - на уровне 3,9 млрд рублей, - предварительно описал общее положение дел Всеволод Мухин.Более точную картину обрисовала Екатерина Кочетова. Налоговые и неналоговые доходы бюджета снизятся почти на 4 млрд и составят 33,5 млрд. Налог на прибыль упадет на 1,3 млрд – такой прогноз дают основные налогоплательщики. По специальным налоговым режимам - падение на 1,2 млрд. НДФЛ упадет на 1,4 млрд.- Учитываются риски снижения, вероятность отсутствия у организаций средств на повышение заработной платы, поощрительных выплат. Оценка на сохранение условий и оплаты труда на уровне 2019 года, - объясняла министр экономики падение по налогу на доходы физлиц. - Снижение поступлений НДФЛ от малого предпринимательства предварительно оценивается на уровне 35% от поступлений 2019 года.По налогу на имущество уменьшение планируется на 209 млн – из-за обнуления ставки для торгово-развлекательных центров, согласившихся войти в положение арендаторов, о чем говорилось выше. Даже госпошлины и неналоговые доходы ползут вниз – на 27 млн рублей. Ну и штрафы за нарушение ПДД. Серьезный источник дохода бюджета оскудеет из-за того, что все сидят по домам. Впрочем, ситуацию могут немного поправить штрафы за нарушение режима самоизоляции.В плюсе только налог на добычу полезных ископаемых – вахтовикам коронавирус не страшен. Правда, увеличение мизерное – на 37 млн рублей.То есть бюджетная картина внушает ужас и уныние. И если избавить бурятскую казну от оставшихся немногочисленных источников дохода, как того требуют депутаты, то можно смело объявлять Бурятию банкротом.Но депутаты, несмотря на нарисованную чиновниками черным по белому картину, не отступали.- Касаемо больших торговых центров, - говорил владелец «больших торговых центров» Вячеслав Покацкий. - Ты в один прекрасный день сидишь, и у тебя просто – раз – и все доходы обрубились. Нет ни одного дохода. У тебя все абсолютно закрылось. Закрылись рестораны, закрылась вся торговля абсолютно. Тебе арендаторы не платят деньги. Тебе надо платить за тепло, свет, здание надо охранять, содержать его в должном порядке. Про налоги и все остальное я уже вообще не говорю. Зарплату людям платить надо.От жалоб на суровые условия пандемии депутат-бизнесмен перешел к легким угрозам: «Я не стал бы торговые центры отталкивать от этой ситуации и тоже не включать их в перечень. Иначе мы рискуем, грубо говоря, через полгода увидеть полуразрушенные здания в Улан-Удэ и так далее».Речь идет о перечне наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, коим полагаются различные льготы.- У нас республика такая, что практически все надо включать в этот перечень, раз уж на то пошло, - говорил он.Председательствующий на совещании первый зампред правительства Игорь Зураев очень тактично и дипломатично объяснял депутатам, что их предложения, конечно, хорошие, что надо просчитывать все варианты, обращаться на уровень Федерации и тому подобное. Но ключевая фраза, сказанная им и наиболее четко описывающая позицию правительства, звучит следующим образом: «Если бы у нас бюджет позволял, всем бы, конечно, просто раздали средства и с удовольствием поддержали. Но давайте будем реалистами».В нынешних условиях реалистами быть не очень хочется. Особенно когда твой бизнес трещит по швам. Но слуги народа, надо полагать, должны, прежде всего, думать об общей ситуации в республике, о минимизации ущерба для всей экономики, а потом уже о собственном бизнесе. Конечно, меры необходимы. Но все понимают, что при дефицитном бюджете наша республика может только немного сгладить негативный эффект и отсрочить падение экономики в еще более глубокую яму. А бизнес… Бизнес ждет катаклизм. И от этого никуда не деться.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»