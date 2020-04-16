Кредитные каникулы – ловушка для должников?

Подводные камни поддержки задолжавших граждан и предпринимателей





Недавно власти объявили, что финансово пострадавшие от коронавируса могут рассчитывать на послабления. Например, можно на полгода отсрочить платежи по кредитам. Однако на поверку оказывается, что поддержка коснется далеко не всех, да и толку от нее не так уж и много.

Мы уже писали, как коронавирус подкосил бурятский бизнес. А также о том, что власти обещали поддержку тем, кто не знает, где брать деньги в период самоизоляции и подумывает о банкротстве.Одна из главных мер, предложенная и воплощенная в жизнь федеральным правительством, это кредитные каникулы для физических лиц, предпринимателей и юридических лиц.Фактически было объявлено, что можно обратиться в банк и потребовать у них отсрочки, после чего не платить по кредитам в течение полугода. Однако на практике все несколько сложнее. Чтобы выяснить, как работают новые послабления, окунемся вглубь принятого закона.Кредитные каникулы Владимир Путин пообещал россиянам во время обращения 25 марта. Спустя девять дней был подписан соответствующий закон. В нем прописано, что право на отсрочку по кредитам имеют две категории заемщиков: физические и юридические лица.Что касается «физиков». Во-первых, претендуя на льготы, нужно, чтобы ваш кредит не превышал установленный правительством максимум. Изначально было установлено, что для ипотечных кредитов сумма должна быть не больше 1,5 млн рублей, для автокредитов – 600 тыс. рублей, для потребительских кредитов индивидуальным предпринимателям – 300 тыс. рублей, для потребительских кредитов физлицам – 250 тыс. рублей, по кредитным картам – 100 тыс. рублей.Лимиты, конечно, ниже плинтуса. Даже для Улан-Удэ ипотека за 1,5 млн – это довольно мало. Не говоря уже про более богатые города и регионы в западной части России. Поэтому, подумав, чиновники решили все же не смешить народ и в прошлую пятницу увеличили порог долга, но только по ипотеке. Для большинства регионов порог увеличился до 2 млн рублей, для Санкт-Петербурга и дальневосточных регионов, к коим относится и Бурятия, – до 3 млн. Для Москвы – до 4,5 млн.Второе ограничение – доход заемщика, претендующего на каникулы, должен снизиться на 30% в сравнении со среднемесячным доходом за прошлый год. Подтвердить этот факт нужно документально.Понятно, что сейчас это условие невыполнимо в принципе. Потому что в марте бизнес еще чувствовал себя нормально, проблемы начались в апреле. Но за апрель никаких документов, подтверждающих падение дохода, еще быть не может – месяц-то еще не кончился.Впрочем, чиновники предусмотрели этот нюанс и позволили должникам предоставить подтверждающие падение доходов документы в течение 90 дней после обращения.То есть предполагаете, что в апреле у вас будет доходов на 30% больше, чем в тот же месяц прошлого года. Обращаетесь в банк, просите отсрочку. Банк соглашается, вы перестаете платить, но вдруг выясняется, что по итогам месяца доходы упали не на 30%, а на 28%. И тогда вылетаете из кредитных каникул и становитесь неплательщиком со всеми вытекающими санкциями.Но что же делать, если не попадаете под условия, установленные правительством, а денег на кредиты нет? Можно обратиться в банк с заявлением о реструктуризации и об отсрочке вне установленных кредитных каникул. В этом случае банк сам принимает решение – согласиться или отказать в зависимости от того, насколько убедительные доказательства своего финансового падения вы предоставите.Но между банковской реструктуризацией и правительственными послаблениями есть большая разница. Кредитные каникулы никоим образом не влияют на кредитную историю. В отличие от реструктуризации, которая вправе свидетельствовать о вас как о ненадежном плательщике и оставаться пятном, отпугивающим банки в будущем.Распространяются кредитные каникулы и на бизнес. Здесь правила несколько отличаются. Ограничений по сумме кредита нет. Зато есть по отраслям. Те, кто вправе претендовать на отсрочку, должны относиться к одной из девяти наиболее пострадавших от коронавируса утвержденных правительством сфер экономики. По мнению правительства РФ, к ним относятся лишь: авиаперевозки, туризм, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, общепит, дополнительное образование, выставки и бытовые услуги.Остальные не могут рассчитывать на эту меру поддержки и вынуждены будут выпутываться самостоятельно. Таких, к слову, тоже немало. Сколько, к примеру, одних только непродовольственных магазинов.Те, кому посчастливилось попасть в перечень, могут рассчитывать на рассрочку. Но, надо понимать, что, как и в случае с физлицами, сумма кредита никак не уменьшится. Как и банковские проценты никуда не денутся. Их все равно придется платить, после того как каникулы закончатся.Более того, для малого и среднего бизнеса по окончании льготного периода в сумму обязательств по основному долгу включается сумма процентов, которые должны быть уплачены за это время исходя из прежних условий. Иными словами, размер суммы долга увеличится, словно бизнес взял еще один кредит.А теперь на примере тех же турагентств давайте представим, что будет через полгода, когда кредитные каникулы закончатся и банки потребуют денег. Появятся ли у бизнеса эти деньги? Вряд ли. Наиболее пострадавшие отрасли будут еще долго приходить в себя, и полгода – явно недостаточный срок для восстановления. И что же делать предприятиям и предпринимателям, которым надо платить зарплату, налоги и выполнять требования кредиторов? Ответ прост: банкротиться.Думается, что количество тех, кто отправится на бизнес-кладбище, будет велико. По факту пострадавшие отрасли очистятся от не выдержавшего эпидемии малого бизнеса. Но когда пыль уляжется, кто займет их место?Есть мнение, что на смену уничтоженному малому бизнесу придет крупный. Ведь только этот сегмент обладает достаточным капиталом и влиянием, чтобы оперативно и эффективно заполнить образовавшиеся пустоты. По факту коронавирус – благодатная почва для того, чтобы маленькие были съедены большими, и тенденция, и так происходившая в последние годы, невероятно ускорится.Впрочем, возможно ситуацию поправят объявленные 15 апреля Владимиром Путиным дополнительные меры поддержки бизнеса, предусматривающие прямые выплаты пострадавшим предприятимям - 12 тысяч рублей на каждого работника. Однако, и эти деньги, скорее всего, получат далеко не все. Так что кризис неизбежен в любом случае.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: pixabay.com