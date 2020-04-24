Автопарк Тимлюйского цементного завода пополнился новым экскаватором

Спецтехника уже используется на промплощадке предприятия





Полноповоротный колесный экскаватор Hyundai Robex 210W-9S заменил выработавшую моторесурс машину «Твэкс ЕК-14».

«По соотношению цены и качества Hyundai оказался для нас оптимальным вариантом. С техникой данного производителя мы уже работали ранее: на заводе имеются фронтальные погрузчики, хорошо показавшие себя в эксплуатации», – отметил начальник цеха «Автотракторный» ООО «ТимлюйЦемент» Виктор Носков.Новый экскаватор оснащен бульдозерным отвалом, выносными опорами и гидролинией под навесное оборудование (гидромолот). Ковш вместимостью 1,1 м3 позволит в два раза увеличить производительность труда. Техника имеет надежную топливную аппаратуру и централизованную систему смазки, избавляющую водителя от необходимости самостоятельно шприцевать детали экскаватора.Дополнительно установленный предпусковой подогреватель Webasto позволит прогреть двигатель машины перед ее запуском в холодное время года, что увеличит срок его службы. Для удобства машиниста в кабине экскаватора предусмотрены подвесное сиденье с регулируемыми подлокотниками и новая система кондиционирования и обогрева с автоматическим климат-контролем.«Модернизация автопарка спецтехники является неотъемлемой частью производственного процесса, – подчеркнул управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Владимир Кличко. – Приобретая высокопроизводительный, надежный автотранспорт, мы увеличиваем эффективность работы, минимизируем эксплуатационные издержки, а также улучшаем условия труда наших сотрудников».Фото: «ТимлюйЦемент»