В Бурятии бизнесу выдадут по 12 тысяч рублей на каждого работника

Помощь получат только предприятия, пострадавшие от пандемии





С 1 мая многие предприниматели Бурятии смогут получить господдержку по 12 тысяч рублей на каждого работающего за период пандемии коронавируса. Об этом сегодня заявил представитель УФНС России по Бурятии Чингис Цыбиков.

Речь идёт о недавно принятом постановлении российского правительства, согласно которому субъекты малого бизнеса, сохранившие численность персонала, получат субсидии за апрель и май.-Для юридических лиц субсидия высчитывается путём умножения МРОТ (12,1 тыс рублей) на количество работников предприятия по состоянию на март, для ИП - число работников плюс руководитель, если у ИП нет наёмных работников - размер МРОТ, - сообщил Чингис Цыбиков. - Заявление на получение субсидии можно подать в УФНС по почте, либо в электронном виде уже с 1 мая за апрель месяц, а с 1 июня, соответственно - за май, который также будет считаться периодом пандемии.При этом представитель налоговой службы отметил, что деньги получат не все. Для этого предприятие должно входить в отрасль (определяемой по ОКВЭД), пострадавшую от пандемии, а также быть в реестре предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, организация должна сохранить в апреле не менее 90% численности персонала.Фото: «Номер один»