04.05.2020
Интернет-магазин «Мегатехника» помогает медикам

Интернет-магазин «Мегатехника» помогает медикам

Медицинские работники  получили технику в подарок на сумму более 100 000 рублей


В связи с наступившей пандемией все медицинские учреждения работают в усиленном режиме. В таких напряжённых условиях возникает острая необходимость в дополнительном обеспечении.  Городские поликлиники №1 и №3 обратились в компанию «Мегатехника» с просьбой предоставить стиральные машины.  

Коллективам подарили стиральные машины марки LG с функцией сушки. 

 - Я признательна, что в такое сложное время находятся люди, готовые поддержать нас в нелегкой борьбе против коронавируса. Спасибо за Ваше участие и помощь, говорит главный врач ГАУЗ ГП №1 Наталья Бадмаева  

- Выражаем огромную благодарность Всему коллективу компании «Мегатехника» за проявленную заботу и внимание, - делится главный врач ГП №3 Надежда Батуева

Другая бытовая техника для облегчения рабочих  условий медицинского персонала была передана Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. 

 Всего подарено товаров на общую сумму более 100 000 руб. В это непростое время сотрудники и руководство компании «Мегатехника» желают врачам успехов, выдержки и здоровья.

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