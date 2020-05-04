Интернет-магазин «Мегатехника» помогает медикам

Медицинские работники получили технику в подарок на сумму более 100 000 рублей





В связи с наступившей пандемией все медицинские учреждения работают в усиленном режиме. В таких напряжённых условиях возникает острая необходимость в дополнительном обеспечении. Городские поликлиники №1 и №3 обратились в компанию «Мегатехника» с просьбой предоставить стиральные машины.

Коллективам подарили стиральные машины марки LG с функцией сушки.

- Я признательна, что в такое сложное время находятся люди, готовые поддержать нас в нелегкой борьбе против коронавируса. Спасибо за Ваше участие и помощь, говорит главный врач ГАУЗ ГП №1 Наталья Бадмаева

- Выражаем огромную благодарность Всему коллективу компании «Мегатехника» за проявленную заботу и внимание, - делится главный врач ГП №3 Надежда Батуева



Другая бытовая техника для облегчения рабочих условий медицинского персонала была передана Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко.

Всего подарено товаров на общую сумму более 100 000 руб. В это непростое время сотрудники и руководство компании «Мегатехника» желают врачам успехов, выдержки и здоровья.