В Бурятии санатории и отели ждут новые ограничения

Выполнить рекомендации Роспотребнадзора смогут далеко не все предприятия



После снятия ограничений санаториям и отелям в России придется отказаться от «шведского стола» и нанять больше персонала для уборки номеров, что повысит стоимость проживания, рассказали «Российской газете» эксперты отрасли. Выполнить рекомендации Роспотребнадзора смогут далеко не все предприятия, поэтому часть санаториев и отелей могут не открыться.



Отели и санатории будут постепенно переходить от питания в номерах к питанию в ресторанах. Но использовать систему «шведского стола» они не смогут, рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. При этом питание по меню обходится дороже.



«Чтобы делать уборку номера дважды в день, понадобится больше горничных на 30-50%», - отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.



Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, выходить из режима самоизоляции предприятия общепита и отели будут поэтапно. Например, в переходный режим смогут работать кафе площадью не более 50 квадратных метров. При этом в обеденном зале может быть не больше 5 столов с 1-2 посадочными местами.



Правильно расставить столики в обеденном зале не проблема, но есть и другие требования, которые невыполнимы, считает Прасов. Например, от санаториев требуется, чтобы весь персонал быть штатным, то есть без совместителей и аутсорсинга. Также рекомендуется, чтобы сотрудник отеля на ресепшне имел маску, а ее нужно менять каждые три часа. К тому же отель должен иметь месячный запас масок. Кроме того, бесплатные маски нужно выдавать гостям, а персонал должен сдавать анализы на коронавирус.



Придется также закупать бактерицидные излучатели, хотя сейчас предприятиям нечем даже платить зарплату, говорит Прасов. «Такие рекомендации далеки от жизни, выполнить их невозможно. А потому открытие курортов делается бессмысленным», - считает он.



На практике рекомендации для отелей и ресторанов почти нереализуемы и главное очень затратны, согласен Волков. «Мы уже ранее говорили о необходимости поэтапного запуска индустрии гостеприимства и корректировки рекомендаций, озвученных Роспотребнадзором. Письма направлены на имя председателя правительства, в профильные министерства и главам отдельных субъектов», - добавил он.



Санатории в целом будут готовы запуститься с 1 июня в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора, но нужна поддержка отрасли, считает президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов. «Необходимы антикризисные меры. Самое главное, что нарушилась инфраструктура обеспечения деятельности санатория. Это питание, белье - все встало», - сказал он.



Нужно искать компромисс, считают эксперты. Например, стоит все же разрешить отелям, санаториям, ресторанам нанимать сезонный персонал, но установить для таких сотрудников 14-дневный карантин, если это будет необходимо, с предоставлением удаленной занятости и оплаты пособия по безработице. Анализы на коронавирус должны быть бесплатными для работодателя.



«Мы предлагаем разрешить работу открытых террас кафе и ресторанов на открытом воздухе с безопасной рассадкой гостей. Кроме этого, запускать в работу объекты общественного питания без ограничений по площади помещений и количеству столов, но с использованием не более 50% вместимости объекта» - отметил Алексей Волков.



Фото: «Номер один»



