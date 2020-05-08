В Улан-Удэ резко падает спрос на жилье

Недвижимость в столице Бурятии стали раскупать менее активно





В Бурятии апрель выдался самым сложным периодом для продавцов недвижимости за всю историю наблюдений. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), выдача ипотечных кредитов в апреле упала в два раза по сравнению с мартом прошлого года. Еще больше сократился в Улан-Удэ платежеспособный спрос на квартиры. По некоторым оценкам, спад произошел в пять раз.

По-мнению экспертов, это связано с неуверенностью покупателей жилья в своих будущих доходах, а также с появившимся у людей нежеланием взваливать на себя кабальное бремя ипотечных долгов.На прошлой неделе в Улан-Удэ на электронных площадках по продажам недвижимости одновременно выброшено сотни новых предложений по продаже жилья. Продавцы стремятся зафиксировать ту прибыль, что получили на ажиотажном спросе в период краткосрочного жилищного бума 2018-2019 годов (когда жилье подорожало почти на 40%). Чтобы успеть выгодно продать квадратные метры, предлагая хорошие скидки.Тем более что цены на недвижимость в Улан-Удэ в апреле этого года уже начали постепенно падать. Так, по данным интернет-портала «Мир квартир», в Улан-Удэ цены за месяц упали на 1% (48-52 тысячи за квадратный метр). Процент невелик, но дальше с горки рынок полетит с ветерком. Ведь дешевая ипотека - главный фактор испарившегося сегодня ажиотажного спроса - стала недоступной для многих категорий заемщиков.- С начала карантина выдачи ипотеки сократились в два раза, - сообщил генеральный директор Объединенного Кредитного Бюро Артур Александрович. - Также важно учитывать, что заключение договоров купли-продажи недвижимости и ипотечного кредитования длится несколько месяцев, поэтому в апреле по большей части закрываются сделки, начатые еще до введения карантина.Реальное же снижение куда больше, чем показывает официальная статистика. Это связано с двумя причинами. Так, с начала апреля банки ужесточили требования к заемщикам, что повлекло большое количество отказов. Банкиры ждут затяжного кризиса и выдавать необеспеченные кредиты не торопятся. Кроме того, сами заемщики не хотят взваливать на себя новые долги.- Показов квартир мало, люди не хотят рисковать, кроме того, многие, кто планировал приобрести квартиры, отложили решение вопроса на потом, - жалуется риелтор Виктория Намсараева.По ее словам, проблемы возникают и с регистрацией сделок в МФЦ. Приходится ждать оформления по нескольку недель, что не устраивает ни продавцов, ни покупателей.Но самое главное - активность потенциальных ипотечных заемщиков, а они составляют львиную долю покупателей в Бурятии, снижается с каждым днем по мере ухудшения ситуации в экономике. И даже новые заемщики, кто пока еще способен оплачивать ипотеку, получив одобрение банков, действуют все более осторожно. Ведь в условиях нестабильности хорошие доходы сегодня вовсе не гарантируют такого же денежного потока завтра. Поскольку многие предприятия, особенно малого и среднего бизнеса, находятся в состоянии анабиоза и выйдут ли они вообще после «карантина» - еще вопрос.- Этот кризис будет как минимум в два раза сильнее кризиса 2008 года, поскольку обрушилось практически все, кроме фармбизнеса, продовольственной розницы и некоторых других секторов экономики. Поэтому цена квадратного метра, как индикатор доходов населения, однозначно пойдет вниз, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Но пока неясно, как сильно упадет рынок. Если цены на нефть не восстановятся, а блокировки в связи с пандемией продолжатся и летом, то платежеспособность многих ипотечных заемщиков будет окончательно подорвана. И тогда мы увидим и сильное сокращение спроса, и массовую распродажу жилья.Как отмечают эксперты, в период кризисов особенное значение имеют запасы наличных денег, но они есть лишь у небольшой части жителей республики. Экономика в Бурятии начала стагнировать еще до пандемии, молодежь массово уезжает. Плюс экологические проблемы и загрязнение воздуха столицы Бурятии, который с каждым годом ухудшается. Все это приводит к тому, что многие люди думают о переезде.Как отмечают риелторы, владельцы жилья еще недавно полагали, что кризис это временно. Однако ситуация и не думает улучшаться, и часть собственников, особенно владельцы так называемых «инвестиционных квартир», ранее сдававшие жилье внаем, решили ускорить процесс выхода из проблемных активов. Умные крысы всегда первыми бегут с корабля, получившего не столь заметную пока еще пробоину.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com