В Бурятии компания исказила статистику по добыче золота

Директор предприятия оштрафован
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе ООО «Зун-Холба», занимающегося добычей золота в Окинском районе.
«В 2019 году предприятие добывало золото, однако план развития горных работ не согласовывался с Забайкальским управлением Ростехнадзора. При предоставлении государственной статистической отчетности указаны ошибочные сведения о количестве добытого металла», рассказали в надзорном ведомстве.
За пользование недрами с нарушением условий лицензии и искажение экологической информации директор предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?