В Бурятии компания исказила статистику по добыче золота

Директор предприятия оштрафован





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе ООО «Зун-Холба», занимающегося добычей золота в Окинском районе.

«В 2019 году предприятие добывало золото, однако план развития горных работ не согласовывался с Забайкальским управлением Ростехнадзора. При предоставлении государственной статистической отчетности указаны ошибочные сведения о количестве добытого металла», рассказали в надзорном ведомстве.За пользование недрами с нарушением условий лицензии и искажение экологической информации директор предприятия привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: pixabay.com