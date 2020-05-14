В Улан-Удэ иркутяне забрали контракты на миллиард рублей

Причем, в двух их трех случаев их конкурентов не допустили к торгам



Иркутское ООО «Фортуна» с начала этого года выиграло уже три крупных контракта в столице Бурятии, организованных «Улан-Удэстройзаказчиком». Их общая сумма составляет почти миллиард рублей.

Первый контракт на капремонт автодороги по ул. Гагарина в Улан-Удэ «Фортуна» выиграла в феврале этого года. Его сумма составила 97 млн рублей. Участвовать в аукционе хотели еще несколько компаний, однако их заявки отклонили как не соответствующие требованиям.



В начале апреля «Фортуна» становится победителем аукциона на реконструкцию тепловых сетей от котельной Юго-Западная стоимостью 478 тысяч рублей. Она – единственный участник торгов.



Проходит чуть более месяца, и в начале мая «Фортуна» побеждает в еще одном аукционе под названием «Обеспечение Юго-Западной части Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение». Стоимость этих работ – 420 миллионов рублей. Как и в первом случае, заявки нескольких других компаний отклоняются, а контракт будет заключен с «Фортуной» как с единственным допущенным к аукциону участником.



«Фортуна» - компания примечательная. Она была создана в Улан-Удэ в 2008 году. С 2009 года единственным учредителем фирмы является Вячеслав Пожидаев. За время работы компания выиграла порядка 20 контрактов на сумму свыше 400 миллионов рублей. Один из крупнейших из них - строительство административного здания Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Республике Бурятия. Его сумма составила 202 млн рублей. Однако затем случился скандал. Компания сорвала контракт на строительство пристроя и реконструкцию здания Национальной библиотеки и ее включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. После этого «Фортуна» сменила юридический адрес, «переехав» из Улан-Удэ в Иркутск.



Сразу после истечения срока «дисквалификации» в начале 2019 года фортуна снова улыбнулась «Фортуне» и ее дела резко пошли в гору. Компания



Фото: мэрия Улан-Удэ

Первый контракт на капремонт автодороги по ул. Гагарина в Улан-Удэ «Фортуна» выиграла в феврале этого года. Его сумма составила 97 млн рублей. Участвовать в аукционе хотели еще несколько компаний, однако их заявки отклонили как не соответствующие требованиям.В начале апреля «Фортуна» становится победителем аукциона на реконструкцию тепловых сетей от котельной Юго-Западная стоимостью 478 тысяч рублей. Она – единственный участник торгов.Проходит чуть более месяца, и в начале мая «Фортуна» побеждает в еще одном аукционе под названием «Обеспечение Юго-Западной части Улан-Удэ коммунальной инфраструктурой. Водоснабжение». Стоимость этих работ – 420 миллионов рублей. Как и в первом случае, заявки нескольких других компаний отклоняются, а контракт будет заключен с «Фортуной» как с единственным допущенным к аукциону участником.«Фортуна» - компания примечательная. Она была создана в Улан-Удэ в 2008 году. С 2009 года единственным учредителем фирмы является Вячеслав Пожидаев. За время работы компания выиграла порядка 20 контрактов на сумму свыше 400 миллионов рублей. Один из крупнейших из них - строительство административного здания Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Республике Бурятия. Его сумма составила 202 млн рублей. Однако затем случился скандал. Компания сорвала контракт на строительство пристроя и реконструкцию здания Национальной библиотеки и ее включили в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. После этого «Фортуна» сменила юридический адрес, «переехав» из Улан-Удэ в Иркутск.Сразу после истечения срока «дисквалификации» в начале 2019 года фортуна снова улыбнулась «Фортуне» и ее дела резко пошли в гору. Компания взяла несколько контрактов на реконструкцию теплосетей в Улан-Удэ общей стоимостью почти 300 миллионов рублей. Причем, самый большой из них - стоимостью 205 млн рублей - фирма получила все от того же «Улан-Удэстройзаказчика», а другую компанию, планировавшую участвовать в аукционе, к торгам не допустили.Фото: мэрия Улан-Удэ