Горсовет Улан-Удэ поддержит бизнесменов снижением налога

Ставка ЕНВД по ряду видов деятельности снизится в два раза





Депутаты горсовета Улан-Удэ снизят ставку единого налога на вмененный доход в два раза: с 15% до 7,5%. Такую меру планируется принять для поддержки бизнесменов города в условиях пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе горсовета.

Ставка в размере 7,5% будет установлена для плательщиков ЕНВД по следующим видам экономической деятельности: производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи, полиграфическая деятельность и копирование носителей информации, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования), производство мебели, ремонт и монтаж машин и оборудования, сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья, строительство зданий, специализированные строительные работы, операции с недвижимым имуществом, деятельность в области права и бухгалтерского учета, рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка, дизайн, фотография, предоставление прочих персональных услуг.Ставка будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года.Проект решения «Об установлении ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» будет рассмотрен на 10-й сессии горсовета 20 мая.Фото: «Номер один»