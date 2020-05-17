В Бурятии более 9,2 тыс организаций могут воспользоваться мерами поддержки от президента

Сегодня множество предпринимателе не могут работать из-за ограничительных мер



14 мая глава Бурятии провел заседание штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в республике, на котором рассматривались вопросы применения новых мер поддержки бизнеса и населения, а также реализации в республике всех федеральных и региональных мер поддержки.



- Президент ввел новые федеральные меры поддержки для пострадавшего бизнеса – льготные кредиты, списание почти всех налогов, «налоговый капитал». По России они затронут около 1,5 млн организаций. В том числе и наших предпринимателей, которые сейчас простаивают из-за ограничительных мер, - заявил глава Бурятии.



О распространении на территории Бурятии новых льгот для предпринимателей, озвученных 11 мая президентом Российской Федерации на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики страны, рассказала министр экономики Екатерина Кочетова.



Напомним, для организаций и индивидуальных предпринимателей, а также социально ориентированных некоммерческих организаций из пострадавших отраслей станет доступен льготный кредит под 2% для выплаты в течение 6 месяцев заработной платы из расчета МРОТ на одного сотрудника в месяц. Также средства можно направить на погашение ранее взятого так называемого «беспроцентного зарплатного кредита». При этом, если предприятие во время действия кредитной программы сохранит занятость сотрудников на уровне не ниже 90%, вся сумма кредита и начисленные проценты будут погашены за счет бюджета. Если занятость сотрудников сохранится на уровне 80% – льгота коснется только половины объема кредита и процентов по нему.



В Бурятии данной льготой могут воспользоваться 1,3 тыс социально ориентированных НКО и более 7,9 тыс пострадавших субъектов МСП.



Еще одной мерой поддержки для данных категорий организаций станет полное списание налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года. Размер помощи по данной мере поддержки оценивается в 199,3 млн рублей.



Индивидуальным предпринимателям, работающим в пострадавших отраслях, будет предоставлен налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы. В республике «налоговый капитал» смогут получить более 6,2 тыс ИП из общего числа пострадавших субъектов МСП. Размер помощи по данной мере поддержки оценивается в размере 76,1 млн рублей.



Кроме того, с 1 июля в Бурятии вводится специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход. Мерой поддержки для данной категории предпринимателей будет являться так называемый «налоговый капитал» самозанятым гражданам в размере одного МРОТ на выплату налогов в 2020 году.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

