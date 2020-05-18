В Улан-Удэ бизнесмен продал мэрии детский сад и сразу самоликвидировался

Кто будет отвечать за качество постройки, не известно





В конце прошлого – начале этого года в Улан-Удэ строительные компании Бурятии построили 10 детских садов, которые затем выкупила мэрия города. Из них восемь детсадов рассчитаны на 280 мест - в 111, 115, 141 и 102-м микрорайоне, по ул. Толстихина, в микрорайонах Энергетик, Звездный и Сосновый Бор. Один сад на 100 мест построен по ул. Каландаришвили и еще один на 150 мест - по ул. Батожабая. Всего на их приобретение было затрачено 2,5 млрд рублей.

По информации «Номер один», все компании, построившие и продавшие детские сады, являются обществами с ограниченной ответственностью, и на данный момент продолжают свою работу. Однако есть одно исключение – детский сад в 115 микрорайоне.Как сообщали в мэрии Улан-Удэ, детсад в 115-м микрорайоне строила компания «Бест плюс». Летом прошлого года на этой стройплощадке даже проводился традиционный конкурс «Мастер года -2019». Однако по окончании строительства продавцом объекта внезапно выступила не компания «Бест», а некое ИП Михайлова Любовь Анатольевна. Она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя в октябре 2019 года. 13 декабря предпринимательница заключила контракт с мэрией продажу детсада за 299 млн рублей, а через пять дней после этого приняла решение о своей ликвидации и была вычеркнута из ЕГРЮЛ.Отметим, Любовь Михайлова, чье ИП скоропостижно скончалось после заключения сделки купли-продажи, как минимум знакома с владельцем компании «Бест плюс» Вячеславом Байминовым. В частности, сейчас она числится учредителем и директором в ООО «Рента», хозяином которого ранее был г-н Байминов.Зачем «Бест плюс» провернул финт с продажей детского сада через ИП, не ясно. Возможно, все дело в том, что по контракту гарантийный срок на объект составляет три года, и в случае обнаружения недостатков продавец обязан устранять их за свой счет. Однако в нашем случае претензию выставить будет некому, поскольку продавца уже не существует в природе.Фото: мэрия Улан-Удэ