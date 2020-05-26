В Бурятии из-за коронавируса закрылись 600 компаний

Количество безработных в республике выросло более чем в два раза







Комитет по экономической политике Хурала Бурятии провел рабочее совещание о развитии экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции и мерах поддержки предпринимателей.

Как сообщили в пресс-службе парламента, о ситуации в экономике рассказала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова. По ее словам, уровень закрытости экономики республики составляет сегодня 23 процента, что больше общероссийского показателя на 5,5 процентов. В полном или частичном простое находятся более 400 организаций. Закрылись порядка 600 ИП и юридических лиц. Количество безработных выросло более чем в два раза по сравнению с прошлогодними показателями. На учете в республиканском центре занятости стоят 19 700 человек. Утвержден региональный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики из 15 видов деятельности. Сегодня в муниципальных образованиях ведется работа по снижению ставки на ЕНВД до 7,5 процентов.Прогноз выпадающих налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета составит 5,9 млрд. рублей. В том числе по налогу на прибыль – 2,2 млрд. рублей, по НДФЛ – 1,2 млрд. рублей. Министр подчеркнула, что принимаемые регионом меры по поддержке бизнеса носят ограниченный характер и необходима дополнительная поддержка из федерального бюджета. Выпадающие доходы будут компенсированы за счет прямой материальной поддержки из федерального бюджета. На сегодняшний день дотации распределены, и Бурятии предусматривается почти 620 млн. рублей.- При поддержке депутатов Хурала был принят ряд законопроектов, которые позволят бизнесу уменьшить негативные последствия: снижен налог на недвижимое имущество на 2020 год для административно-деловых и торговых центов, уменьшен на 90 процентов потенциально возможный доход по патентной системе. Также арендаторы государственного и муниципального имущества освобождены на полгода от арендной платы с 1 марта, - отметила Екатерина Кочетова. – Будет введен специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход, который позволит легально вести бизнес, получать доход от подработок, не получая штрафов за незаконную предпринимательскую деятельность.В ходе обсуждения депутаты отметили необходимость активной информационной и разъяснительной работы о законе по самозанятым.- Надо разъяснять людям, какие возможности дает специальный налоговый режим. Важно знать, что самозанятые смогут воспользоваться господдержкой, - подчеркнул председатель комитета Анатолий Кушнарев.Еще на одну проблему обратил внимание депутат Виктор Ячменев. Некоторые компании из отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за коронавируса, столкнулись с трудностями при получении государственной поддержки. Проблема в несовпадении ОКВЭД в едином государственном реестре со списком правительства. Министр Екатерина Кочетова подтвердила, что такая проблема существует, и запрос по этому поводу уже отправлен в Москву.Высказал свое мнение и депутат Аркадий Цыбиков. Он отметил, что каждому предпринимателю, который планирует закрыть свое дело, надо уделять внимание.О необходимости расширить перечень наиболее пострадавших отраслей заявил депутат Баир Гармаев:- Ситуация непростая. Необходимо как можно быстрее оживлять экономику. Пока не разрешат всем работать, будет сложно. Бизнес страдает каждый день, особенно рестораны, туризм, арендный бизнес. Особенно пострадали предприятия общественного питания. Потери от простоев ресторанов и кафе возместить будет трудно. Тот же ТЦ «Форум» второй месяц закрыт, но за охрану и свет платить приходиться, также как и зарплату. Налоги как платили, так и будем платить, возможна отсрочка, но как всю сумму за раз заплатить осенью? Что будет осенью, не понимаем.Коллегу поддержал депутат Иннокентий Вахромеев. По его мнению, необходимо рассмотреть вопрос о скорейшем снятии ограничительных мер в сфере торговли, сервиса и туризма при условии соблюдения всех санитарных требований.По мнению председателя Комитета по бюджету Зоригто Цыбикмитова, в нынешних условиях особенно важно эффективно работать с расходной частью бюджета.Итоги совещания подвел председатель комитета Анатолий Кушнарев:- Необходимо максимально снизить экономические потери в республике и бороться за каждого предпринимателя, - подчеркнул парламентарий.Фото: russianstock.ru