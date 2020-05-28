Резкий рост безработицы в Бурятии обеспокоил Владимира Путина

Глава государства попросил министров обратить внимание на республику
27 мая президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о состоянии рынка труда. Особое беспокойство главы государства вызвала ситуация с безработицей в ряде регионов, в числе которых оказалась и Бурятия.
- Наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля отмечается в следующих субъектах: Тюменская область, Калининградская область, Республика Чувашия, Вологодская область, Республика Бурятия. При этом наибольшая доля прироста зарегистрированных безработных от экономически активного населения в следующих субъектах: Тыва, Кабардино-Балкария, Республика Алтай и Республика Бурятия. Надо обратить внимание на эти регионы: и руководители этих регионов, разумеется, должны активно поработать, но и федеральные ведомства прошу обратить на это особое внимание, - сказал Владимир Путин.
По словам президента, главное условие для стабилизации рынка труда – это рост занятости за счёт восстановления национальной экономики, перезапуск предприятий, возвращение в нормальный, привычный ритм работы сферы услуг, общественного питания, гостиничного бизнеса и так далее. Чтобы люди могли выйти на работу, обеспечить свои семьи и были бы уверены в стабильных, надёжных заработках.
- Однако очевидно: нельзя просто ждать момента, когда всё это само по себе наладится, когда мотор экономики заработает на полную мощность. Ситуация на рынке труда своеобразно себя ведёт и требует, безусловно, срочных, выверенных и неотложных действий, - отметил Владимир Путин.
Напомним, в Бурятии по состоянию на 13 мая численность безработных, состоящих на учете, составила 16,5 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы достиг 3,8% от числа трудоспособных граждан, сообщали в правительстве республики. Фактически речь идет о почти о четырехкратном росте. Напомним, в конце прошлого года уровень регистрируемой безработицы не превышал 1% (около 4,6 тысяч человек).
Несколько дней назад, выступая перед депутатами Хурала, министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова озвучила более свежие цифры. По ее словам, на учет в республиканском центре занятости встали уже 19 700 человек.
Фото: kremlin.ru
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