Резкий рост безработицы в Бурятии обеспокоил Владимира Путина

Глава государства попросил министров обратить внимание на республику





27 мая президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание о состоянии рынка труда. Особое беспокойство главы государства вызвала ситуация с безработицей в ряде регионов, в числе которых оказалась и Бурятия.