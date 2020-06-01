В Бурятии неизвестные инвесторы собираются открыть козью ферму

Предполагаемый объем инвестиций в проект - 380 миллионов рублей
В Бурятии инвесторы собираются открыть племенную молочную козью ферму с конечной переработкой молока, сообщил глава Полномочного представительства Бурятия в Москве Антон Виноградов.
«Были проведены две встречи с инвестором и совещание с главой республики, - заявил Антон Виноградов. - Предполагаемый объем инвестиций в проект 380 миллионов рублей. Будет создано около 30 рабочих мест».
Как говорится в сообщении полпредства, молочные и мясные продукты исторически входят в группу товаров, пользующихся устойчивым спросом в России. Продажи по данным видам продукции ежегодно растут, а производители увеличивают свои производственные мощности. Вместе с этим, в последние годы, возрос спрос на племенное поголовье, козье молоко и продукты его переработки.
Фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств отмечают, что козоводство приобретает все большую популярность и многие из них планируют расширять свою текущую деятельность именно в этом направлении. Стабильный спрос на козье молоко и козий пух, относительная простота содержания и неприхотливость животных делает эту отрасль особенно привлекательной как для крупных хозяйств, так и для мелких подворий.
«В результате реализации проекта Бурятия получит новое направление в сельском хозяйстве и сможет занять свободную в масштабах России нишу в племенном разведении молочных коз зааненской породы и в производстве конкурентоспособной продукции козоводства», сказано в сообщении полпредства.
Любопытно, что имена инвесторов, планирующих вложить в Бурятию около 400 миллионов рублей, Антон Виноградов по каким- то причинам называть не стал. Он лишь сообщил, что бизнесмены родом из Московской области и реализуют подобный проект в Сергиево-Посадском районе.
Отметим, о необходимости развития козоводства в республике как перспективного направления сельского хозяйства говорится уже не первый год. Так, еще в 2011 году «Росагролизинг» заявил о том, что Бурятия вошла в число первых трех регионов, где будут создаваться козоводческие комплексы. Правда, о дальнейшей судьбе этого проекта ничего не известно.
В 2019 году на совещании в БГСХА специалисты вновь отметили, что козоводство в республике необходимо развивать.
«Развитие козоводства в республике имеет многостороннее применение: молоко, пух и мясо. У нас есть фермеры, которые сейчас содержат коз зааненской породы. Необходимо лишь найти направления развития, - говорил тогда председатель комитета развития сельских территорий и инвестиций Минсельхозпрода РБ Далай Галсанов. Он также сообщил, что для начинающих козоводов действует программа «Начинающий фермер», где участник может получить до 3 млн. рублей от государства на развитие своего хозяйства.
Однако несмотря на всю «перспективность», на деле поголовье коз в Бурятии снижается год от года. Как сообщал «Номер один», больше всего коз в истории республики было зафиксировано 1 января 1975 года - 99 тысяч. Несколько лет назад поголовье коз насчитывало около 19 тысяч, а к началу 2018 года их численность упала до 17 тысяч. Фактически отрасль находится в упадке и предпосылок к заметному росту не просматривается.
Правда, есть и исключения. Например, КФХ «Лекович» из Баргузинского района, которое стало «точкой роста» бурятского козоводства. Однако хозяйство пока хозяйство не такое мощное, чтобы переломить статистику всей отрасли и его прогресс не может компенсировать упадок других.
Фото: pixabay.com
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