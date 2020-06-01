В Бурятии неизвестные инвесторы собираются открыть козью ферму

Предполагаемый объем инвестиций в проект - 380 миллионов рублей





В Бурятии инвесторы собираются открыть племенную молочную козью ферму с конечной переработкой молока, сообщил глава Полномочного представительства Бурятия в Москве Антон Виноградов.