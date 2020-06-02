«Это не провокаторы, это наши люди, которые находятся на пределе терпения»

Бизнес-омбудсмен встретился с бунтующими торговцами с рынка «Народный»





Уполномоченный по правам предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев встретился с арендаторами и администрацией торгового центра «Народный» в Улан-Удэ. Они собрались на сход и потребовали возобновить работу торгового центра.

«Большая часть из них – это представители сферы торговли, и они действительно из-за непростой эпидемиологической ситуации больше двух месяцев не могут работать, и фактически лишены доходов, - рассказал после встречи Чингис Матхеев. – Я, безусловно, понимаю то положение и те трудности, в которых они оказались, так как ко мне поступили обращения от предпринимателей из всех торговых центров Улан-Удэ. Двухмесячный простой, отсутствие накоплений, многие из них не подходят не по своей вине под требования по мерам господдержки и, следовательно, не могут ими воспользоваться. Торговля одеждой штука сезонная, закупились еще зимой на весну–лето, а сегодня уже 1 июня, время уходит».По словам бизнес омбудсмена, ему задавали много вопросов, «не провокаторы ли это?». Эту версию Чингис Матхеев категорически опроверг.«Могу точно сказать, что нет. Это наши люди, которые по вышеназванным причинам находятся на пределе терпения и при этом не выдвигают никаких запредельных требований. Если не считать начала разговора, то все вели себя очень корректно и конструктивно, а все вопросы касались только насущных проблем», - отметил бизнес-омбудсмен.Как сообщил Чингис Матхеев, главное желание предпринимателей в этой ситуации – это быть услышанными.«После обсуждения мы совместно сформировали инициативную группу и обменялись контактами. Заверил, что глава Бурятии очень хорошо знает эту проблему, полностью погружен в нее и ежедневно ведет работу для скорейшего снятия ограничений. Я пообещал, что обязательно еще раз доведу позицию предпринимателей до руководства республики. Затем попросил людей расходиться, ведь существует риск заражения, можно получить штраф и, самое главное, мы не только не решим проблему, но и усугубим ее», рассказал уполномоченный.Фото: «Номер один»