Бурятия «просела» в рейтинге социально-экономического развития

Республика опустилась на две позиции вниз





Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости подготовило очередной, десятый по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ . Рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2019 год. Его результаты позволяют судить об уровне с экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2019 года.

Первые места в рейтинге как и ранее занимают Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Московской области и Республики Татарстан, входящих в первую пятерку рейтинга, интегральный рейтинговый балл по итогам 2019 года выше отметки 75. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Тюменская область. По сравнению с 2018 годом состав первой десятки не изменился. Правда, в самом составе лидеров произошли небольшие перемещения. По одной позиции прибавили Краснодарский край и Ленинградская область, заняв 8 и 9 места соответственно, и на 2 позиции опустилась Тюменская область, закрепившись на 10 месте.





Что касается Бурятии, то ее интегральный рейтинг за год вырос с 26,5 до 27,9. Однако, по данным агентства, в 2019 году интегральный рейтинг вырос у большинства регионов РФ. Рост Бурятии по сравнению с другими регионами оказался невысок, поэтому по итогам года республика опустилась с 69 на 71-е место.





