Бурятия «просела» в рейтинге социально-экономического развития

Республика опустилась на две позиции вниз
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости подготовило очередной, десятый по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Рейтинг построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2019 год. Его результаты позволяют судить об уровне с экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2019 года.
Первые места в рейтинге как и ранее занимают Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у трех регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Московской области и Республики Татарстан, входящих в первую пятерку рейтинга, интегральный рейтинговый балл по итогам 2019 года выше отметки 75. В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Краснодарский край, Ленинградская область и Тюменская область. По сравнению с 2018 годом состав первой десятки не изменился. Правда, в самом составе лидеров произошли небольшие перемещения. По одной позиции прибавили Краснодарский край и Ленинградская область, заняв 8 и 9 места соответственно, и на 2 позиции опустилась Тюменская область, закрепившись на 10 месте.
В целом по всему списку рейтинга также не зафиксировано существенных изменений позиций. Более чем на 5 мест изменились позиции только у трех регионов, среди которых у двух регионов (Мурманская область и Республика Марий Эл) позиции повысились, и у одного (Республика Хакасия) – снизились.
Что касается Бурятии, то ее интегральный рейтинг за год вырос с 26,5 до 27,9. Однако, по данным агентства, в 2019 году интегральный рейтинг вырос у большинства регионов РФ. Рост Бурятии по сравнению с другими регионами оказался невысок, поэтому по итогам года республика опустилась с 69 на 71-е место.
Напомним, по рейтингу качества жизни, которое также проводит РИА «Новости», по итогам 2019 года Бурятия заняла 77-е место в России.
Справка
Методика составления рейтинга основана на агрегировании различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы:
показатели масштаба экономики (объём производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, скорректированные на индекс бюджетных расходов, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли);
показатели эффективности экономики (объём производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов);
показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объёме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета, отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к расходам консолидированного бюджета;
показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.
Фото: «Номер один»
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