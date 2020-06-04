В бюджете Улан-Удэ образовалась дыра в 700 миллионов

Столицу Бурятии спасают кредиты и деньги республики
В столичной мэрии не скрывают: финансовые дела Улан-Удэ незавидны. Нанесен значительный ущерб экономике города. Резкое снижение деловой активности, падение доходов предпринимателей, предприятий, организаций, населения - перечисляют экономические последствия пандемии в администрации города. Спасать экономику трудно: на это нужны деньги, а в бюджете столицы Бурятии зияет огромная дыра. Как быть?
Прыжок в долговую яму
В конце мая горсовет Улан-Удэ принял поправки в бюджет города. С одной стороны, изменения касались увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов в сумме 1,5 млрд рублей. Казалось бы, для города неплохо. Но даже этой значительной суммы для улан-удэнской казны недостаточно, чтобы покрыть ущерб, нанесенный пандемией. Поэтому вторым пунктом шло увеличение дефицита бюджета на 689 млн рублей.
Это значит, что город полезет в долги. Скорее всего, занимать администрация будет у банков, ведь бюджетные кредиты нынче редкость. А где банки, там и высокие проценты. Другими словами, Улан-Удэ будет не один год вылезать из долговой ямы, которую, судя по всему, только начали копать.
Заемные деньги в числе прочего будут израсходованы на финансовую поддержку муниципальных учреждений и предприятий, которые несут потери в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всего на эту строку бюджета приходится 113 млн рублей.
Серия ударов по казне
Вообще именно поддержка, эффективность которой вызывает в обществе все больше вопросов, и проедает большую дыру в городской казне.
В ответ на вопрос об уровне падения собственных доходов столицы мэрия перечисляет принятые властями всех уровней документы, направленные на сглаживание ущерба, понесенного бизнесом. В их числе постановление правительства России, где утверждены меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. В том числе продлены сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трех до шести месяцев.
«Также Госдумой в третьем чтении принят законопроект о списании подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Законом РБ… уменьшена на 90% базовая доходность по патентной системе налогообложения на 2020 год, то есть за 2020 год предприниматель будет оплачивать только 10% от стоимости патента», - перечисляют в мэрии.
Финансовое самоистязание
Внесли свою лепту и улан-удэнские власти. Горсовет, например, снизил на 50% ставку по единому налогу на вмененный доход (с 15% до 7,5%). Правда, не для всех, а для «определенных видов экономической деятельности». Администрация Улан-Удэ, в свою очередь, утвердила «план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики».
«Планом предусмотрены меры по поддержке предпринимательства, в частности, это освобождение от уплаты платежей по договорам аренды муниципального имущества, отсрочка оплаты арендных платежей за земельные участки и т.д… В связи с этим, по предварительным расчетам, объем снижения собственных доходов местного бюджета в 2020 году может составить 700 млн рублей», - говорят в мэрии.
Есть ли толк?
Но это еще далеко не все. Ведь чиновники только начали придумывать меры поддержки. На очереди очередной пакет, который закопает финансовую стабильность Улан-Удэ еще глубже.
Так, мэрия написала письмо на имя первого зампреда правительства республики Игоря Зураева. В оном говорится, что на поддержку муниципальных учреждений и предприятий нужно еще 118 млн рублей.
«Правительством РБ направлено письмо в адрес Минэконоразвития России с перечнем мероприятий, требующих финансовой поддержки из федерального бюджета, - говорят в мэрии. - При этом в целях недопущения ухудшения положения работников социальной сферы, транспортных предприятий, предприятий общественного питания, оказывающих услуги питания общеобразовательных учреждений, 20 мая решением горсовета приняты поправки в бюджет города о выделении средств из местного бюджета на финансовую поддержку вышеуказанных учреждений и предприятий».
Самое печальное, что эффект от всех этих мер можно охарактеризовать фразой «капля в море». Ведь экономический крах неизбежен, и все, что делается сегодня, это либо его отсрочка, либо точечные послабления, которые мало на что влияют.
Секвестр не панацея
Понятно, что при таком раскладе многие статьи бюджета, ранее одобренные горсоветом, будут вычеркнуты. Какие именно, в администрации пока не говорят. Известно лишь, что пакет предложений подготовлен и вскоре будет рассматриваться местными депутатами. Зато мэрия поделилась списком тех расходов, которые вычеркивать не собираются.
«Доходы бюджета в первоочередном порядке направляются на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иные социально значимые расходы, расходы по заключенным контрактам в рамках выполнения федеральных, республиканских программ, а также расходы по обеспечению бесперебойной и эффективной работы системы городского хозяйства, транспорта».
Введено ограничение на муниципальные закупки: уцелеют лишь те, которые проводятся «в целях обеспечения первоочередных расходов и реализации федеральных, республиканских проектов и программ». Всю экономию с торгов пустят на снижение дефицита бюджета. Впрочем, вряд ли там накопится сумма, которую можно назвать значительной по сравнению с 700-миллионным дефицитом.
В общем, финансовые дела у столицы Бурятии не очень. Экономические последствия пандемии властям, в том числе и городским, придется разгребать еще долгие годы. Дотационность бюджета и низкий уровень собственных доходов, присущие Бурятии в целом и Улан-Удэ в частности, сделали нас еще более уязвимыми к начинающемуся кризису. Поэтому в ближайшее время ситуация вряд ли пойдет на улучшение.
Станислав Сергеев, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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