В бюджете Улан-Удэ образовалась дыра в 700 миллионов

Столицу Бурятии спасают кредиты и деньги республики





В столичной мэрии не скрывают: финансовые дела Улан-Удэ незавидны. Нанесен значительный ущерб экономике города. Резкое снижение деловой активности, падение доходов предпринимателей, предприятий, организаций, населения - перечисляют экономические последствия пандемии в администрации города. Спасать экономику трудно: на это нужны деньги, а в бюджете столицы Бурятии зияет огромная дыра. Как быть?

В конце мая горсовет Улан-Удэ принял поправки в бюджет города. С одной стороны, изменения касались увеличения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов в сумме 1,5 млрд рублей. Казалось бы, для города неплохо. Но даже этой значительной суммы для улан-удэнской казны недостаточно, чтобы покрыть ущерб, нанесенный пандемией. Поэтому вторым пунктом шло увеличение дефицита бюджета на 689 млн рублей.Это значит, что город полезет в долги. Скорее всего, занимать администрация будет у банков, ведь бюджетные кредиты нынче редкость. А где банки, там и высокие проценты. Другими словами, Улан-Удэ будет не один год вылезать из долговой ямы, которую, судя по всему, только начали копать.Заемные деньги в числе прочего будут израсходованы на финансовую поддержку муниципальных учреждений и предприятий, которые несут потери в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Всего на эту строку бюджета приходится 113 млн рублей.Вообще именно поддержка, эффективность которой вызывает в обществе все больше вопросов, и проедает большую дыру в городской казне.В ответ на вопрос об уровне падения собственных доходов столицы мэрия перечисляет принятые властями всех уровней документы, направленные на сглаживание ущерба, понесенного бизнесом. В их числе постановление правительства России, где утверждены меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. В том числе продлены сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов на срок от трех до шести месяцев.«Также Госдумой в третьем чтении принят законопроект о списании подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.Законом РБ… уменьшена на 90% базовая доходность по патентной системе налогообложения на 2020 год, то есть за 2020 год предприниматель будет оплачивать только 10% от стоимости патента», - перечисляют в мэрии.Внесли свою лепту и улан-удэнские власти. Горсовет, например, снизил на 50% ставку по единому налогу на вмененный доход (с 15% до 7,5%). Правда, не для всех, а для «определенных видов экономической деятельности». Администрация Улан-Удэ, в свою очередь, утвердила «план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики».«Планом предусмотрены меры по поддержке предпринимательства, в частности, это освобождение от уплаты платежей по договорам аренды муниципального имущества, отсрочка оплаты арендных платежей за земельные участки и т.д… В связи с этим, по предварительным расчетам, объем снижения собственных доходов местного бюджета в 2020 году может составить 700 млн рублей», - говорят в мэрии.Но это еще далеко не все. Ведь чиновники только начали придумывать меры поддержки. На очереди очередной пакет, который закопает финансовую стабильность Улан-Удэ еще глубже.Так, мэрия написала письмо на имя первого зампреда правительства республики Игоря Зураева. В оном говорится, что на поддержку муниципальных учреждений и предприятий нужно еще 118 млн рублей.«Правительством РБ направлено письмо в адрес Минэконоразвития России с перечнем мероприятий, требующих финансовой поддержки из федерального бюджета, - говорят в мэрии. - При этом в целях недопущения ухудшения положения работников социальной сферы, транспортных предприятий, предприятий общественного питания, оказывающих услуги питания общеобразовательных учреждений, 20 мая решением горсовета приняты поправки в бюджет города о выделении средств из местного бюджета на финансовую поддержку вышеуказанных учреждений и предприятий».Самое печальное, что эффект от всех этих мер можно охарактеризовать фразой «капля в море». Ведь экономический крах неизбежен, и все, что делается сегодня, это либо его отсрочка, либо точечные послабления, которые мало на что влияют.Понятно, что при таком раскладе многие статьи бюджета, ранее одобренные горсоветом, будут вычеркнуты. Какие именно, в администрации пока не говорят. Известно лишь, что пакет предложений подготовлен и вскоре будет рассматриваться местными депутатами. Зато мэрия поделилась списком тех расходов, которые вычеркивать не собираются.«Доходы бюджета в первоочередном порядке направляются на выплату заработной платы с начислениями, оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иные социально значимые расходы, расходы по заключенным контрактам в рамках выполнения федеральных, республиканских программ, а также расходы по обеспечению бесперебойной и эффективной работы системы городского хозяйства, транспорта».Введено ограничение на муниципальные закупки: уцелеют лишь те, которые проводятся «в целях обеспечения первоочередных расходов и реализации федеральных, республиканских проектов и программ». Всю экономию с торгов пустят на снижение дефицита бюджета. Впрочем, вряд ли там накопится сумма, которую можно назвать значительной по сравнению с 700-миллионным дефицитом.В общем, финансовые дела у столицы Бурятии не очень. Экономические последствия пандемии властям, в том числе и городским, придется разгребать еще долгие годы. Дотационность бюджета и низкий уровень собственных доходов, присущие Бурятии в целом и Улан-Удэ в частности, сделали нас еще более уязвимыми к начинающемуся кризису. Поэтому в ближайшее время ситуация вряд ли пойдет на улучшение.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»