Жителям Бурятии все чаще отказывают в выдаче кредитов

Объем потребительского кредитовании в республике сократился в два раза





Почти двукратное падение выдачи потребительских кредитов в республике связано с обвальным снижением доходов населения из-за тяжелых антивирусных ограничений и сокращением рискованного и необеспеченного кредитования.

- В апреле 2020 года в республике выдано потребительских кредитов на сумму 3 млрд 916 тыс. рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года - 6 млрд 134 млн рублей, - сообщили «Номер один» в Нацбанке Бурятии.По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, банки планомерно сокращали выдачу кредитных карт со второй половины 2019 года, но в апреле тенденция серьезно усугубилось.- В будние дни карантина самые технологичные банки, кредитующие без посещения офиса, сократили выдачу кредитных карт в два-четыре раза, другие банки — в пять-десять раз, - сообщил он.Как известно, в республике бум кредитования прошлых лет во многом держался за счет оживления потребительского поведения, которое сошло на нет в ходе жестокого кризиса, поразившего экономику региона. В условиях снижения доходов поведение заемщиков становится все более рациональным. Если раньше займы брали, условно, на шубы, то теперь на более практичные вещи.- Несколько лет назад переехал в частный дом, а он оказался холодным, дрова же подорожали, - рассказывает житель пригорода Улан-Удэ Эрдэм. - В этом году решил взять кредит и утеплить стены, рассчитываю, что траты окупятся за два года. И дров в этом году закуплю меньше, и воздух будет почище.Тем не менее и сами банки в Бурятии сокращают лимиты кредитования, опасаясь невозврата займов в связи с растущей безработицей в регионе. А также ростом рискованного поведения граждан, а порой и откровенного мошенничества.- В Улан-Удэ участились случаи, когда молодые люди, которым одобрили в одном банке потребительский кредит, идут в другие, повторяют процедуру и в один день получают сразу несколько займов, - рассказывает топ-менеджер филиала одного из московских банков, работающего в Бурятии. - Причем понятно, что возвращать эти займы они не собираются. Поэтому мы еще более ужесточили требования к получателям потребкредитов.В связи с этим часть населения, столкнувшаяся с отказом в кредитовании, пошла на рынок микрофинансового кредитования (МФО) под сотни процентов годовых (запрещенных в большинстве западных стран). Однако и здесь наблюдается резкое ухудшение платежной дисциплины клиентов. Так, на 1 мая 40,7% кредитов из портфеля МФО оказались просрочены больше чем на 90 дней. Эксперты полагают, что выходом из ситуации может стать немедленное выползание Бурятии из затянувшихся и чрезвычайно вредных для экономики региона блокировок в связи с вирусной заболеваемостью. Которая, как показало время, оказалась не такой страшной, как за рубежом. Но сами ограничения, рост безработицы и долговой нагрузки могут привести к гораздо более тяжелым последствиям для жителей Бурятии.Служба информации «Номер один»Фото: «Номер один»