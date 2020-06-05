Бизнесмены Бурятии наращивают производство средств защиты для медиков

Заказы поступают не только из республики, но и из других регионов





Глава Бурятии Алексей Цыденов 5 июня посетил предприятия, занимающиеся производством медицинских многоразовых средств индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе правительства республики.

- Только одно предприятие «Наран» может производить более 200 защитных комбинезонов в сутки. Они и другие защитные изделия поставляются в медицинские учреждения и по линии Роспотребнадзора. Также наши организации могут поставлять средства индивидуальной защиты в соседние регионы. Отрадно, что у нас открывается дополнительное производство, и наши потребности будут полностью обеспечены, - отметил Алексей Цыденов.





Предприятие обеспечено заказами на 1,5 месяца от медицинских учреждений республики. Также поступают новые заказы из Забайкальского края и Иркутской области.





На сегодняшний день ООО «Митра» (Группа компаний «Наран») увеличило свою производительность в два раза, изготовив за последнее время более 100 тысяч медицинских масок и около 14,5 тысяч защитных изделий для медицинских учреждений республики. Индивидуальный предприниматель Татьяна Баранникова (Ателье «Маленькая Италия») запустила производство защитных костюмов для медицинских работников мощностью более 100 штук в день.Глава Бурятии подчеркнул, что предприниматели республики быстро перестроились под нужды медицинских учреждений, а также создают новые рабочие места.- Потребность в средствах индивидуальной защиты на сегодняшний день высокая и в республике, и в целом по России. Поэтому мы готовы рассмотреть потребности предприятий в увеличении производственных возможностей, - заявил Алексей Цыденов.Группа компаний «Наран» занимается производством медицинской одежды: халатов, комбинезонов, костюмов, фартуков, косынок. На выпускаемую продукцию предприятие получило регистрационные удостоверения Росздравнадзора.- В период распространения новой коронавирусной инфекции мы нарастили объемы производства. На сегодняшний день выпустили более 25 тысяч готовых изделий, в том числе для Медицинской палаты республики - более 15 тысяч. Это позволило нам увеличить количество рабочих мест, закупить новое швейное оборудование. Штат сотрудников увеличился в два раза: с 40 до 80 человек, - сообщил генеральный директор Группы компаний «Наран» Батор Нимаев.Предприниматель Татьяна Баранникова организовала производство защитных костюмов. Ранее предприятие занималось пошивом одежды по индивидуальным заказам.- Мы получили 14 мая регистрационное удостоверение на производство многоразовых изолирующих костюмов из полиэфира и хлопкового материала. На сегодняшний день наша производительность составляет более 100 комплектов средств индивидуальной защиты. Также для нас стали приятной новостью заказы из других регионов: Иркутской области, Забайкальского края, Тывы и Якутии, - говорит управляющая производством Марина Баранникова.Ателье «Маленькая Италия» получило заказы и от Медицинской палаты Бурятии. В настоящее время прорабатывается вопрос о заключении нового договора на пошив легких костюмов. На предприятии работают более 10 человек, но уже сейчас планируется увеличить численность сотрудников до 50 человек.Фото: пресс-служба правительства Бурятии