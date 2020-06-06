В Бурятии Тугнуйский разрез помог Байкальскому биосферному заповеднику

Коллектив получил деньги на приобретение кормов для соболей



Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды АО «Разрез Тугнуйский», входящий в состав СУЭК Андрея Мельниченко, оказал благотворительную помощь Байкальскому государственному природному биосферному заповеднику.



Разрез «Тугнуйский» ежегодно выделяет на экологическую деятельность около ста пятидесяти миллионов рублей. Предприятие участвует в искусственном воспроизводстве биоресурсов – в 2019 году в бассейн озера Байкал было выпущено 35 тысяч мальков осетра. Также предприятие оказывает помощь и финансовую поддержку Баргузинскому заповеднику, Забайкальскому национальному парку, визит-центру «Байкал Заповедный» и «Алтачейскому заказнику.



В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды представители АО «Разрез Тугнуйский» вручили денежный сертификат коллективу Байкальского природного биосферного заповедника, выделенный на приобретение кормов для их маленьких подопечных – соболей. «Вы делаете удивительно благое дело для сохранения прекрасной, чудесной природы нашей республики, а Разрез «Тугнуйский» помогает вам в этом деле», - отметил Баир Ангаев, руководитель отделения АО «Разрез Тугнуйский».



Директор заповедника Василий Сутула, в свою очередь, поблагодарил АО «Разрез Тугнуйский» за оказанную помощь и вручил сертификат от Центра охраны дикой природы, которое вносит предприятие в книгу почета «Марш парков» за вклад в сохранение природного богатства Бурятии.



Для справки: СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 000 человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.



Фото: russianstock.ru



