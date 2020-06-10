ТГК-14 перестанет портить воздух Улан-Удэ после продажи

Правительство ждет прорыва в газификации ТЭЦ с приходом новых акционеров





Как сообщил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников, перевод загрязняющих Улан-Удэ угольных ТЭЦ на более экологичное топливо - газ - возможен лишь после прихода новых акционеров в ПАО «ТГК-14». Об этом чиновник сообщил на совещании участников рабочей группы и депутатов Хурала по улучшению состояния атмосферного воздуха в Улан-Удэ. На ней депутаты обсудили текст экстренного обращения регионального парламента к президенту страны Владимиру Путину с просьбой ускорения газификации региона.

Напомним, что угольные ТЭЦ и котельные улан-удэнского энергетического комплекса, которые сегодня управляются ТГК-14, вносят наиболее крупный «вклад» в загрязнение воздуха в Улан-Удэ продуктами горении угля.Как было заявлено на совещании, если в 2017 году превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по бензопирену было в 7,6 раза, то во второй декаде января 2020 года ПДК данного загрязнителя воздуха превышало норму в 57,2 раза!Однако пока продвижение в вопросе модернизации больших «коптилок» ТГК-14 идет с трудом.- Проблема газификации угольных станций стоит остро, однако сегодняшние собственники ТГК-14, по моим сведениям, рассматривают лишь частичную газификацию ТЭЦ-1, - сообщил зампред правительства РБ Евгений Луковников. - В частности, рассматривается вариант перевод части котлового оборудования (работающего сегодня на мазуте) - на газ. Это не потребует больших вложений.Что касается кардинального перевода угольных станций и котельных Улан-Удэ на газ, то, по словам чиновника, речь идет о миллиардных инвестициях. На которые, по словам чиновника, сегодня акционеры ТГК-14 не пойдут.Как отметил Луковников «необходимо будет подождать несколько месяцев, когда основной акционер компаниии - ОАО «РЖД» - не продаст контрольный пакет ТГК-14».Только после этого возможны подвижки.- Цена ТГК-14 недавно упала более, чем в два раза и сегодня цена пакета составляет около 600 миллионов рублей, - сообщил Луковников. - Будем надеяться, что к управлению придет ответственный инвестор, с которым правительство региона будет взаимодействовать в вопросе модернизации и газификации энергетических мощностей предприятия.Фото: «Номер один»